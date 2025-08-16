Resumão do Pan Júnior: Brasil brilha no tênis, taekwondo e saltos ornamentais

PARAGUAI - Este sábado (16) foi mais um dia de títulos para o Brasil nos Jogos Pan-Americanos Júnior de Assunção 2025. Com as conquistas no tênis, taekwondo e saltos ornamentais, o Brasil alcançou as 110 medalhas (51 ouros, 26 pratas e 33 bronzes) e manteve a larga liderança no quadro geral.

continua após a publicidade

➡️Parceria com Calderano e missão em Paris: conheça promessa do tênis de mesa

Ouro de virada no tênis

O brasileiro João Pedro Didoni foi campeão da disputa masculina de simples no tênis. O paranaese de Maringá superou o argentino Dante Pagani por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 6/2 e 6/3.

A medalha foi a segunda do tênis brasileiro no Pan Júnior, já que, na última sexta-feira (15), Victor da Cunha e Gustavo de Oliveira subiram ao pódio ao conquistar o bronze nas duplas.

continua após a publicidade

João Pedro Didoni conquistou a medalha de ouro (Foto: Cesar Gomez/Panam Sports via Xpress Media)

Brilho no taekwondo

Henrique Marques, da categoria até 80kg, conquistou a medalha de ouro e a vaga para os Jogos Pan-Americanos de Lima 2027, após vencer confronto com o colombiano Maicol Solis. O brasileiro chegou à decisão após vencer seus combates diante do norte-americano Cameron Massay e do boliviano Juan Montalvão.

Erick Batista, da categoria acima de 80kg, passou pela repescagem e conquistou a medalha de bronze ao vencer o paraguaio Esteban Trebol.

O atleta Erick Batista conquista a medalha de bronze (Foto: Ana Patricia/COB)

Bronze nos saltos ornamentais

A dupla formada por Maria Faore e Heloa Camelo, dos saltos ornamentais, chegou à decisão do trampolim 3m sincronizado e garantiu a medalha de bronze. As brasileiras somaram 222.36 pontos e ficaram atrás apenas da dupla mexicana Lia e Mia Cueva, fenômenos de 14 anos que medalharam no Mundial de Singapura, e das norte-americanas Sophia Grace Verzyl e Anna Kwong.

continua após a publicidade

No masculino individual, Miguel Cardoso e Rafael Max chegaram à final do trampolim 1m, mas não subiram ao pódio.

Yarinhas na semifinal e estreia do tênis de mesa

A seleção feminina de rugby sevens, apelidada carinhosamente de Yarinhas, estreou no Pan Júnior neste sábado (16), e garantiu a classificação para a semifinal, com vitórias sobre México e Canadá na fase de grupos. Neste domingo (17), a partir das 11h40 (horário de Brasília), a equipe enfrenta o Canadá em busca da vaga na final.

O dia também contou com a estreia do tênis de mesa em Assunção. Felipe Doti, Leonardo Iizuka, Beatriz Fiore e Karina Shiray também representam o Brasil nas provas individuais, de duplas e por equipes. O calendário da modalidade em Assunção vai até esta quinta-feira (21).

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Beatriz Pinheiro viajou a convite do Comitê Olímpico do Brasil (COB)