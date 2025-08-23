Resumão do Pan Júnior: Brasil bate recordes e termina em primeiro

PARAGUAI - Chegou ao fim, neste sábado (23), a segunda edição dos Jogos Pan-Americanos Júnior de Assunção. Líder do quadro de medalhas desde o início do evento, o Brasil encerrou a competição multiesportiva no topo do quadro de medalhas, com 175 pódios no total. Foram 70 ouros, 50 pratas e 55 bronzes conquistados pela delegação, formada por 363 atletas. Veja no vídeo acima.

continua após a publicidade

➡️Bastidores do Pan Júnior: como os jovens atletas lidam com a saúde mental

De olho no ciclo rumo a Los Angeles 2028, o Brasil superou as próprias marcas no Pan Júnior, já que na estreia do evento, em Cali 2021, a delegação terminou com 59 ouros e 164 medalhas ao todo. Além disso, foram 48 vagas diretas para o Pan de Lima 2027, 101 atletas classificados.

— Fomos campeões em Cali e a gente desejava repetir esse resultado. Garantir esse primeiro lugar foi muito importante e, mais do que isso, mostrar a evolução de todos os esportes. Em todos os itens da meta melhoramos os resultados de Cali. Superamos o número de ouros, o número de vagas por atletas e de vagas por modalidade para o Pan de Lima 2027. Essa era uma meta muito importante, pois o Pan de 27 vai distribuir vagas para os Jogos Olímpicos de Los Angeles. - declarou o presidente Marco La Porta.

continua após a publicidade

A vice-presidente do COB, Yane Marques, também ressaltou a importância da classificação para Lima 2027, que proporciona um período mais propício de lapidação dos atletas para o principal objetivo do ciclo olímpico.

— É um privilégio você sair daqui em 2025 classificado para uma competição em 2027, são dois anos e meio de treinamento focando naquela prova e, consequentemente, muitas provas no Pan dão vaga pra Olimpíada - avaliou.

continua após a publicidade

Últimas medalhas

A medalha de ouro número 70 veio pela canoagem. Lucas Santos e Mateus Nunes, do C2 500m, foram campeões ao concluir a prova em 2m04s46, à frente dos cubanos Javier Requeiro/Elvis Reyes e dos argentinos Aramís Sanches/Santiago Piedras.

No feminino, Maria Souza e Lorrane Santos levaram a medalha de prata, com tempo de 2m26s99, atrás apenas das cubanas Diorgina Castillo e Yisnoly Lopez, que registraram 2m44s33. Sley Figueroa e Valentina Cornejo, de Cuba, completaram o pódio.

Ao todo, a canoagem brasileira conquistou seis medalhas no Pan Júnior. Além da prata em dupla, Lorrane Santos foi campeã do C1 500m e prata no C1 200m. Mateus Nunes também já havia garantido outros dois pódios, com medalhas de prata no C1 500m e C1 1000m.

Cristhian Izaias, do levantamento de peso, foi o responsável por fechar a conta de medalhas brasileiras no Pan Júnior. O atleta, da categoria +98kg, garantiu a medalha de bronze ao levantar 155kg no arranque e 201kg no arremesso, com carga total de 356kg. O brasileiro ficou atrás apenas do colombiano Jhon Mario e do argentino Joaquin Mesa.

Brasil conquistou seis medalhas na canoagem (Foto: Miriam Jeske/COB)

Veja todas as vagas para Lima 2027

Águas Abertas (10km): Cibelle Eichelberger

Atletismo: Sabrina Gabrieli Pena (800m)

Ciclismo Mountain Bike (cross country): Luiza Cocuzzi

Karatê: Andrey Frisanco (84kg)

Levantamento de Peso: Matheus Pessanha (98kg)

Patinação Artística (livre individual): Erik Leite

Taekwondo: Henrique Marques (80kg)

Tênis (simples masculino): João Pedro Bonini

Tiro Esportivo (Trap): Hussein Daruich

Vela (kite): Lucas Pes Fonseca

Vôlei de praia: Jonathan Menezes/Isaac de Farias

Skateboard (street feminino): Maria Lúcia Campos

Skateboard (street masculino): Filipe Mota

Tiro com arco (recurvo individual): Isabelle Trindade

Tiro com arco (composto individual): Rafael Magalhães

Judô: Bruno Nóbrega (66kg), Matheus Nolasco (73kg), Luan Almeida (81kg), Jesse Barbosa (90kg), Clarice Ribeiro (48kg), Rafaela Rodrigues (52kg), Bianca Reis (57kg), Eduarda Bastos (63kg) e Dandara Camillo (78kg).

Natação: Guilherme Caribé (50m livre e 100m livre), Stephan Steverink (200m livre, 400m livre, 800m livre e 400m medley), João Pierre Campos (1.500m livre), Lucio Filho (100m borboleta), Gustavo Francisco (200m borboleta), Stephanie Balduccini (50m livre, 100m livre e 200m livre), Letícia Romão (800m livre e 1.500m livre), Ágatha Amaral (200m peito), Joice Otero Rocha (100m borboleta) e Ana Julia Amaral (200m borboleta).

Vôlei Feminino (12 atletas)

Vôlei Masculino (12 atletas)

Handebol Feminino (14 atletas)

Handebol Masculino (14 atletas)

Rugby Feminino (12 atletas)

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Beatriz Pinheiro viajou a convite do Comitê Olímpico do Brasil (COB)