Emoção e superação marcam prata do vôlei de praia no Pan Júnior

PARAGUAI - O caminho de Isac e Jonathan até a final do vôlei de praia nos Jogos Pan-Americanos Júnior de Assunção foi marcado por percalços. Após a conquista da medalha de prata, na última sexta-feira (23), a dupla falou sobre a trajetória de superação ao longo da competição, incluindo a hospitalização de Jonathan na capital paraguaia devido a uma crise alérgica.

Na última quarta-feira (20), às vésperas de confronto válido pelas quartas de final do torneio, Jonathan teve uma reação alérgica. Após receber tratamento médico, chegou ao local da partida com apenas 40 minutos de antecedência e disputou a partida com o rosto inchado, com os olhos quase fechados.

— Meu mundo caiu por algumas horas, eu não sabia se ia conseguir jogar. Foi uma pena a gente não ter saído com o ouro, mas a gente deixou tudo dentro de quadra e estamos muito felizes com a nossa campanha - contou Jonathan.

Em conversa com a imprensa após o jogo, Isac também relembrou a própria trajetória. O atleta citou um problema no ombro que enfrentou semanas antes do Pan Júnior e se emocionou ao lembrar do irmão gêmeo, Ismael, falecido em 2018, com quem iniciou o caminho no vôlei de praia. Isac ressaltou a importância de chegar à decisão e o início de uma nova trajetória neste ciclo olímpico.

— Por mais que o ouro não tenha chegado, por tudo o que a gente passou nesse torneio, valeu a pena ter chegado até aqui. Esse torneio é bem importante, principalmente pra quem tá começando. A gente mostrou muito o nosso voleibol e a gente tem muito a crescer - declarou.

Brasileiros conquistaram a medalha de prata (Foto: Ana Patricia/COB)

Vôlei de praia no Pan Júnior

Isac e Jonatan chegaram à decisão da modalidade e disputaram a medalha de ouro com os estadunidenses Gage Basey e Thomas Hurst, mas os brasileiros acabaram superados por 2 sets a 1, com parciais de 11/21, 21/16 e 7/15, e levaram a medalha de prata. O bronze ficou com os venezuelanos Delgado e Vargas.

No feminino, a dupla brasileira formada por Carol e Júlia não chegou à disputa de medalhas e terminou com a sétima colocação. As medalhistas foram Sherman/Donley, dos Estados Unidos, com o ouro, Lopez/Rodrigues, da Venezuela, com a prata, e Fio/Denisse, do Paraguai, com o bronze.

