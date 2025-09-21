Brasileiros disputam pódio no Mundial de Vôlei de Praia em João Pessoa

Duplas brasileiras podem conquistar medalha na decisão da etapa de João Pessoa do Circuito Mundial de Vôlei de Praia. No masculino, Evandro e Arthur buscarão o ouro contra a dupla francesa Bassereau e Aye. Já na modalidade feminina, as brasileiras Ana Patrícia e Duda vão disputar a medalha de bronze com as compatriotas Carol Solberg e Rebecca. Os jogos acontecem ainda neste domingo (21), a partir de 16h (de Brasília).

Os brasileiros venceram a semifinal contra a dupla dos Países Baixos Boermans e De Groots, por 2 sets a 0, com as parciais de 21/12 e 21/19. Nos dois sets, os brasileiros marcaram 26 pontos de ataque, seis de bloqueio, dois de saque e garantiram oito pontos com erros do adversário.

A dupla disputa a final neste domingo (21), às 17h (de Brasília), em João Pessoa, contra os franceses Bassereau e Aye. O evento tem transmissãono canal de streaming Volleyball World.

Também na manhã deste domingo (21), a dupla Carol Solberg e Rebecca Silva foi eliminada pelas americanas Shaw e Cheng, por 2 sets a 0, com as parciais de 21/18 e 21/18. Da mesma forma, Ana Patrícia e Duda foram derrotadas por 2 sets a 1, com as parciais de 13/21, 21/13 e 15/13, pelas estadunidenses Cannon e Kraft.

As brasileiras disputarão o terceiro lugar ainda neste domingo (21), às 16h (de Brasília), em João Pessoa.

Carol Solberg e Rebecca Silva disputam terceiro lugar no Mundial de Vôlei de Praia. (Foto: Volleyball World)

Como foram as oitavas do Mundial de Vôlei de Praia

Para chegar às quartas de final, Vinícius e Heitor venceram os compatriotas George e Saymon por 2 a 0, com parciais de 25/23 e 23/21.

Já Evandro e Arthur Lanci não tomaram conhecimento da dupla portuguesa Pedrosa e Campos e também venceram o seu compromisso por 2 a 0, parciais de 21/19 e 21/15.

Antes da etapa de João Pessoa, Evandro e Arthur Lanci ocupavam a nona colocação no ranking mundial. Já Vinícius e Heitor estão na 35ª posição. Os líderes são os noruegueses Mol e Sorum.

No feminino, a única dupla brasileira que não avançou para as quartas de final da etapa de João Pessoa do Circuito Mundial de Vôlei de Praia foi Taina e Talita que perderam para as americanas Shaw e Cheng por 2 sets a 0. A partida terminou em 21/16 e 21/18.

Já Duda e Ana Patrícia venceram as espanholas Dani e Tania por 2 sets a 0. Placar de 21/14 e 21/15.

Carol e Rebecca brilharam contra a dupla da Lituânia Paulikiene e Raupelyte. O jogo terminou em 2 a 0 para o Brasil com parciais de 21/10 e 21/14.

As líderes do ranking mundial, Thamela e Victória, mantiveram a hegemonia e continuam na competição ao vencerem Cannon e Kraft, dos Estados Unidos, por 2 sets a 0 com um placar de 21/19 e 21/18.