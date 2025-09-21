Brasileiros disputam pódio no Mundial de Vôlei de Praia em João Pessoa
As decisões acontecem neste domingo a partir das 16h (de Brasília)
Duplas brasileiras podem conquistar medalha na decisão da etapa de João Pessoa do Circuito Mundial de Vôlei de Praia. No masculino, Evandro e Arthur buscarão o ouro contra a dupla francesa Bassereau e Aye. Já na modalidade feminina, as brasileiras Ana Patrícia e Duda vão disputar a medalha de bronze com as compatriotas Carol Solberg e Rebecca. Os jogos acontecem ainda neste domingo (21), a partir de 16h (de Brasília).
Temporada de clubes: confira onde jogam Gabi Guimarães e outras jogadoras da Seleção Brasileira de Vôlei
Brasil já tem vaga garantida na semifinal do mundial de vôlei de praia
Mundial de Vôlei: classificados do primeiro dia de oitavas de final
Os brasileiros venceram a semifinal contra a dupla dos Países Baixos Boermans e De Groots, por 2 sets a 0, com as parciais de 21/12 e 21/19. Nos dois sets, os brasileiros marcaram 26 pontos de ataque, seis de bloqueio, dois de saque e garantiram oito pontos com erros do adversário.
A dupla disputa a final neste domingo (21), às 17h (de Brasília), em João Pessoa, contra os franceses Bassereau e Aye. O evento tem transmissãono canal de streaming Volleyball World.
Também na manhã deste domingo (21), a dupla Carol Solberg e Rebecca Silva foi eliminada pelas americanas Shaw e Cheng, por 2 sets a 0, com as parciais de 21/18 e 21/18. Da mesma forma, Ana Patrícia e Duda foram derrotadas por 2 sets a 1, com as parciais de 13/21, 21/13 e 15/13, pelas estadunidenses Cannon e Kraft.
As brasileiras disputarão o terceiro lugar ainda neste domingo (21), às 16h (de Brasília), em João Pessoa.
Como foram as oitavas do Mundial de Vôlei de Praia
Para chegar às quartas de final, Vinícius e Heitor venceram os compatriotas George e Saymon por 2 a 0, com parciais de 25/23 e 23/21.
Já Evandro e Arthur Lanci não tomaram conhecimento da dupla portuguesa Pedrosa e Campos e também venceram o seu compromisso por 2 a 0, parciais de 21/19 e 21/15.
Antes da etapa de João Pessoa, Evandro e Arthur Lanci ocupavam a nona colocação no ranking mundial. Já Vinícius e Heitor estão na 35ª posição. Os líderes são os noruegueses Mol e Sorum.
No feminino, a única dupla brasileira que não avançou para as quartas de final da etapa de João Pessoa do Circuito Mundial de Vôlei de Praia foi Taina e Talita que perderam para as americanas Shaw e Cheng por 2 sets a 0. A partida terminou em 21/16 e 21/18.
Já Duda e Ana Patrícia venceram as espanholas Dani e Tania por 2 sets a 0. Placar de 21/14 e 21/15.
Carol e Rebecca brilharam contra a dupla da Lituânia Paulikiene e Raupelyte. O jogo terminou em 2 a 0 para o Brasil com parciais de 21/10 e 21/14.
As líderes do ranking mundial, Thamela e Victória, mantiveram a hegemonia e continuam na competição ao vencerem Cannon e Kraft, dos Estados Unidos, por 2 sets a 0 com um placar de 21/19 e 21/18.
