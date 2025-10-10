Renato Cariani aponta campeão do Mr.Olympia
O Brasil terá 49 representantes
O influenciador Renato Cariani já deu seu veredito sobre o provável campeão da 61ª edição do Mr. Olympia, evento realizado entre os dias 9 e 12 de outubro em Las Vegas, nos Estados Unidos.
—Eu apostaria no Ramon Dino. Esse ano eu acho que o Ramon vai ser campeão do Mr. Olympia. Eu vou explicar. Não é só minha torcida, porque todo mundo sabe quanto eu gosto do Ramon e quanto eu torço por ele — disse Cariani no podcast Ticaracaticast, em junho deste ano.
— Tecnicamente falando, o Ramon Dino tem todos os atributos para vencer. Dessa vez, ele começou tudo muito antes sua preparação. E isso vai fazer toda a diferença — finalizou.
Renato “apadrinhou” Ramón Dino em 2020, antes da sua primeira participação no Mr. Olympia. Os dois se conheceram na Mansão Maromba, projeto realizado pelo influenciador e fisiculturista Toguro.
Com Ramon Dino, confira a lista completa dos representantes do Brasil no Mr. Olympia 2025:
CATEGORIAS MASCULINAS
Men's Open
- Vitalii 'Goodvito' Ugolnikov
212
- Fran Barrios
- Lucas Coelho
- Lucas Garcia
- Luiz Esteves
- Vitor Porto
Classic Physique
- Ramon Dino
- Matheus Menegate
- Kenny Moreira
- Fábio Junio
- Eric Wildberger
- Diego Gallindo
- Marcello Horse
Men's Physique
- Diogo Basaglia
- Edvan Palmeira
- Emerson Costa
- Emmanuel Costa
- Guilherme Gualberto
- Felipe Gonçalves
- Lucas Viudes
- Jefferson Lima
- Julio Soares
- Rafael Oliveira
- Mauro Fialho
- Vinicius Mateus
- Vitor Chaves
- Men's Wheelchair
- Gorila Albino
CATEGORIAS FEMININAS
Women's Bodybuilding
- Alcione Barreto
- Leyvina Barros
- Figure
- Manuella Lima
- Bikini
- Alice Rocha
- Nivea Campos
Women's Physique
- Natalia Coelho
- Nana Silva
- Amanda Machado
- Zama Benta
- Wellness
- Camile Luz
- Daniele Mendonça
- Eduarda Bezerra
- Giselle Machado
- Isa Pereira Nunes
- Isamara Santos
- Maria Rita Penteado
- Michelle Ibata
- Pamela Rodrigues
- Raeli Dias
- Rayane Fogal
- Renata Guaraciaba
- Valquiria Lopes
