Mr. Olympia: veja quanto Ramon Dino já faturou no torneio

Ramon Dino, um dos maiores nomes do fisiculturismo brasileiro e mundial, tem se destacado não apenas por suas performances no palco, mas também pelas cifras que vem acumulando. O atleta já faturou um total de US$ 47 mil em premiações no Mr. Olympia, o que equivale a cerca de R$ 260 mil na cotação atual.

O "Dinossauro do Acre", como é conhecido, consolidou-se na elite da categoria Classic Physique. Sua jornada de ganhos no principal torneio do esporte começou em 2022, quando alcançou o segundo lugar e levou para casa um prêmio de US$ 20 mil.

Em 2023, o brasileiro repetiu o feito, garantindo novamente a segunda colocação e mais US$ 20 mil em premiação.

Em sua participação mais recente, Ramon garantiu um sólido quarto lugar, adicionando mais US$ 7 mil à sua conta de premiações. A única vez que o atleta não recebeu prêmio em dinheiro foi em sua estreia, em 2021, quando terminou na quinta colocação. Os valores demonstram a consolidação do brasileiro na elite do esporte, transformando seu talento e dedicação em um retorno financeiro expressivo.

Com um futuro promissor e o apoio massivo da torcida brasileira, a expectativa é que os números de Ramon Dino, tanto em desempenho quanto em faturamento, continuem a crescer nos próximos anos no cenário do fisiculturismo mundial.

Ramon Dino no Mr. Olympia 2025

A próxima edição do Mr. Olympia em 2025 marcará a quinta vez que Ramon Dino sobe ao palco mais cobiçado do fisiculturismo. Posicionado entre os favoritos da Classic Physique, o brasileiro entra na competição com a missão de conquistar o troféu que lhe escapou por duas vezes. Após os segundos lugares de 2022 e 2023 e o amargo quarto lugar na última temporada, Dino busca sua redenção e a glória máxima no esporte.