Fisiculturista brasileiro patrocinado por Virgínia faz sucesso no Mr. Olympia

Ramón Dino é o fisiculturista brasileiro favorito ao título de Mr. Olympia na categoria Classic Physique, mas não é o único a ganhar destaque. O paulista Marcello de Angelis é uma das revelações deste ano e, após ter sido patrocinado pela Growth, fechou em junho de 2025 uma parceria com a Wepink, marca de suplementos e produtos de beleza que tem a influenciadora Virgínia Fonseca como proprietária.

continua após a publicidade

Um mês antes da troca de patrocinadores, Marcello, que disputava a categoria Open, anunciou que iria reduzir o volume e o peso corporal, para competir na Classic, mesma de Ramón Dino.

— Agora faço parte do time da Wepink e anuncio que estou migrando para a Classic Physique. Alinhar minha vida profissional, pessoal e atlética em uma só direção, mais qualidade de vida e longevidade, competindo no mais alto nível e representando o Brasil e agora a Wepink — disse Marcello de Angelis.

continua após a publicidade

Marcello e Virginia anunciam parceria (Foto: Reprodução Instagram)

Carreira

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Marcello começou a treinar aos 13 anos e a competir em 2014, com 20 anos, mas só se tornou profissional no final de 2021, ao vencer o Muscle Contest Super Show. Além disso, o paulista também participou do Romenia Pro 2023, quando terminou em terceiro lugar, do Arnold Classic Ohio 2024, quando ficou na nona posição, e o Praga Pro 2024, em que ficou em quinto.

Em julho deste ano, o fisiculturista acabou sendo vaiado pelo público ao ser campeão no Portugal Pro 2025 na categoria Classic Physique. A plateia preferia oportuguês Eduardo Duarte, que ficou em segundo lugar.

continua após a publicidade

Com Ramon Dino, confira a lista completa dos representantes do Brasil no Mr. Olympia 2025:

CATEGORIAS MASCULINAS

Men's Open

Vitalii 'Goodvito' Ugolnikov

212

Fran Barrios

Lucas Coelho

Lucas Garcia

Luiz Esteves

Vitor Porto

Classic Physique

Ramon Dino

Matheus Menegate

Kenny Moreira

Fábio Junio

Eric Wildberger

Diego Gallindo

Marcello Horse

Men's Physique