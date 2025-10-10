menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsMais Esportes

Fisiculturista brasileiro patrocinado por Virgínia faz sucesso no Mr. Olympia

A 61ª edição do Mr. Olympia será realizada entre os dias 9 e 12 de outubro, em Las Vegas

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 10/10/2025
09:46
Marcello e Virginia anunciam parceria (Foto: Reprodução Instagram)
imagem cameraMarcello e Virginia anunciam parceria (Foto: Reprodução Instagram)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Ramón Dino é o fisiculturista brasileiro favorito ao título de Mr. Olympia na categoria Classic Physique, mas não é o único a ganhar destaque. O paulista Marcello de Angelis é uma das revelações deste ano e, após ter sido patrocinado pela Growth, fechou em junho de 2025 uma parceria com a Wepink, marca de suplementos e produtos de beleza que tem a influenciadora Virgínia Fonseca como proprietária.

continua após a publicidade

Um mês antes da troca de patrocinadores, Marcello, que disputava a categoria Open, anunciou que iria reduzir o volume e o peso corporal, para competir na Classic, mesma de Ramón Dino.

— Agora faço parte do time da Wepink e anuncio que estou migrando para a Classic Physique. Alinhar minha vida profissional, pessoal e atlética em uma só direção, mais qualidade de vida e longevidade, competindo no mais alto nível e representando o Brasil e agora a Wepink — disse Marcello de Angelis.

continua após a publicidade
Marcello e Virginia anunciam parceria (Foto: Reprodução Instagram)
Marcello e Virginia anunciam parceria (Foto: Reprodução Instagram)

Carreira

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Marcello começou a treinar aos 13 anos e a competir em 2014, com 20 anos, mas só se tornou profissional no final de 2021, ao vencer o Muscle Contest Super Show. Além disso, o paulista também participou do Romenia Pro 2023, quando terminou em terceiro lugar, do Arnold Classic Ohio 2024, quando ficou na nona posição, e o Praga Pro 2024, em que ficou em quinto.

Em julho deste ano, o fisiculturista acabou sendo vaiado pelo público ao ser campeão no Portugal Pro 2025 na categoria Classic Physique. A plateia preferia oportuguês Eduardo Duarte, que ficou em segundo lugar.

continua após a publicidade

Com Ramon Dino, confira a lista completa dos representantes do Brasil no Mr. Olympia 2025:

CATEGORIAS MASCULINAS

Men's Open

  1. Vitalii 'Goodvito' Ugolnikov

212

  • Fran Barrios
  • Lucas Coelho
  • Lucas Garcia
  • Luiz Esteves
  • Vitor Porto

Classic Physique

  • Ramon Dino
  • Matheus Menegate
  • Kenny Moreira
  • Fábio Junio
  • Eric Wildberger
  • Diego Gallindo
  • Marcello Horse

Men's Physique

  • Diogo Basaglia
  • Edvan Palmeira
  • Emerson Costa
  • Emmanuel Costa
  • Guilherme Gualberto
  • Felipe Gonçalves
  • Lucas Viudes
  • Jefferson Lima
  • Julio Soares
  • Rafael Oliveira
  • Mauro Fialho
  • Vinicius Mateus
  • Vitor Chaves
  • Men's Wheelchair
  • Gorila Albino

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias