Fisiculturista brasileiro patrocinado por Virgínia faz sucesso no Mr. Olympia
A 61ª edição do Mr. Olympia será realizada entre os dias 9 e 12 de outubro, em Las Vegas
Ramón Dino é o fisiculturista brasileiro favorito ao título de Mr. Olympia na categoria Classic Physique, mas não é o único a ganhar destaque. O paulista Marcello de Angelis é uma das revelações deste ano e, após ter sido patrocinado pela Growth, fechou em junho de 2025 uma parceria com a Wepink, marca de suplementos e produtos de beleza que tem a influenciadora Virgínia Fonseca como proprietária.
Um mês antes da troca de patrocinadores, Marcello, que disputava a categoria Open, anunciou que iria reduzir o volume e o peso corporal, para competir na Classic, mesma de Ramón Dino.
— Agora faço parte do time da Wepink e anuncio que estou migrando para a Classic Physique. Alinhar minha vida profissional, pessoal e atlética em uma só direção, mais qualidade de vida e longevidade, competindo no mais alto nível e representando o Brasil e agora a Wepink — disse Marcello de Angelis.
Carreira
Marcello começou a treinar aos 13 anos e a competir em 2014, com 20 anos, mas só se tornou profissional no final de 2021, ao vencer o Muscle Contest Super Show. Além disso, o paulista também participou do Romenia Pro 2023, quando terminou em terceiro lugar, do Arnold Classic Ohio 2024, quando ficou na nona posição, e o Praga Pro 2024, em que ficou em quinto.
Em julho deste ano, o fisiculturista acabou sendo vaiado pelo público ao ser campeão no Portugal Pro 2025 na categoria Classic Physique. A plateia preferia oportuguês Eduardo Duarte, que ficou em segundo lugar.
Com Ramon Dino, confira a lista completa dos representantes do Brasil no Mr. Olympia 2025:
CATEGORIAS MASCULINAS
Men's Open
- Vitalii 'Goodvito' Ugolnikov
212
- Fran Barrios
- Lucas Coelho
- Lucas Garcia
- Luiz Esteves
- Vitor Porto
Classic Physique
- Ramon Dino
- Matheus Menegate
- Kenny Moreira
- Fábio Junio
- Eric Wildberger
- Diego Gallindo
- Marcello Horse
Men's Physique
- Diogo Basaglia
- Edvan Palmeira
- Emerson Costa
- Emmanuel Costa
- Guilherme Gualberto
- Felipe Gonçalves
- Lucas Viudes
- Jefferson Lima
- Julio Soares
- Rafael Oliveira
- Mauro Fialho
- Vinicius Mateus
- Vitor Chaves
- Men's Wheelchair
- Gorila Albino
