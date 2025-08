O lendário nadador americano Michael Phelps fez duras críticas ao momento da natação dos Estados Unidos nas redes sociais. Neste sábado (2), o ex-atleta compartilhou uma imagem que traz uma lápide na qual está escrito "Natação dos Estados Unidos: 1980 a 2025", inicialmente publicada por outro ídolo da modalidade no país, Ryan Lochte. Os dois foram rebatidos por uma atleta da atual delegação americana, a recordista mundial Lilly King.

Phelps e Lochte questionam a situação da natação americana devido ao desempenho supostamente ruim no Mundial de Esportes Aquáticos, que termina neste domingo (3).

- Será que este é o sinal de alerta que a natação americana precisava? Vamos descobrir… - escreveu Phelps na legenda da publicação.

Além das supostas datas de nascimento e morte da natação americana, a imagem compartilhada pelos nadadores trazia a frase: "Eles elevaram o nível da competição até pararem de buscá-lo".

As críticas de Phelps e Lochte não foram bem recebidas por Lilly King, que disputa o atual Mundial. Após a companheira Katie Ledecky garantir medalha de ouro nos 800m livre, a nadadora escreveu nas redes sociais: "Phelps e Lochte estão bem calados hoje".

Phelps tem razão? Veja desempenho dos EUA no Mundial

As críticas dos ex-nadadores se baseiam na queda desempenho da delegação americana nas últimas edições do Mundial. Ainda assim, o país segue liderando a modalidade. Na atual edição, que ocorre em Singapura, os Estados Unidos somam 26 medalhas (contabilizando apenas a natação): oito de ouro, onze de prata e sete de bronze. A Austrália é a segunda colocada, com 17 pódios. A vantagem poderia até ser maior, mas diversos atletas americanos foram afetados por uma gastroenterite aguda.

