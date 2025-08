Uma das maiores estrelas da Seleção Brasileira de vôlei feminino nos últimos anos, Ana Carolina, a Carol, anunciou a aposentadoria da equipe nacional neste sábado (2). A decisão surpreendeu os fãs da modalidade, que encheram as redes sociais de comentários e tornaram a jogadora o assunto mais comentado do "X" durante a tarde.

Os torcedores lamentaram muito o fim do ciclo da central brasileira com a camisa da Seleção de vôlei e deixaram mensagens emocionadas na web. O anúncio de Carol aconteceu por meio de postagem nas redes sociais, no qual comentou as felicidades e dificuldades da longa trajetória. Veja os comentários da web abaixo.

Despedida de Ana Carolina, a Carol, da Seleção de vôlei

Carol se aposenta da Seleção aos 34 anos. A central vestia a camisa verde-amarela desde 2014. Ao longo dos mais de dez anos na equipe nacional, colecionou medalhas. Entre elas, prata e bronze olímpicos, prata e bronze mundiais e três pratas da Liga das Nações de Vôlei. Veja abaixo o texto de despedida da atleta.

"O sonho de toda criança, o sonho de todo atleta, o sonho de todo brasileiro. O meu sonho, o sonho de uma vida. Ter chegado lá ainda me emociona. A gente acaba normalizando o dia a dia, atropelada pela rotina, mas é motivo de um orgulho imenso. Vesti essa camisa por 10 anos. Sonhei com ela desde o mirim, e mesmo com tantas pessoas ao meu redor dizendo que não seria possível para uma central com 1,83, que nunca participou das seleções de base chegar à Seleção Adulta, eu consegui. E é motivo de muito orgulho para mim e minha família. Dizer que não foi fácil é redundante. Mas para mim chegou o momento de encerrar esse ciclo tão lindo e vitorioso. Uma decisão que, obviamente, não foi tomada da noite para o dia. Muito pensada, elaborada, analisada e discutida. Eu comigo mesma e com as pessoas queridas que tenho o privilégio de conviver, muito bem refletida e decidida. Eu sei que vocês imaginam como é a nossa rotina, mas a verdade é que aquele clichê é a mais pura verdade, só vivendo para saber.

Óbvio que existem muitos momentos de alegria, de celebração, de convivência com as meninas, de satisfação pessoal e profissional. Mas também tem muita dor, muito sacrifício, muita doação, muita distância e muita abdicação.

E a verdade é que para mim, alguns ciclos precisam se encerrar para outros se abrirem. Além disso, algumas situações já não faziam mais sentido para mim. Vejo também uma oportunidade de dar espaço para que os próximos talentos possam efetivar a presença na seleção, adquirindo experiência e construindo uma carreira tão vitoriosa quanto a minha ou ainda mais. Representar o nosso país é motivo de muita satisfação e ainda mais DEDICAÇÃO e para estar lá, é preciso estar por inteiro.

Então me sinto em paz com essa decisão. Tenho uma família que também merece meu tempo, minha dedicação e meu amor. Também tenho sonhos pessoais, desejos para realizar e muita vontade de viver essa vida ao lado das pessoas especiais para mim.

Levo comigo tudo que vivi. Tudo que conquistei. Todas as pessoas que convivi, todos os momentos descontraídos, as risadas intermináveis ao lado das minhas companheiras e a luta por cada ponto dentro das quadras. As conversas profundas, os momentos com as amigas de quarto, os cafés e os 'sorvetinhos' ao lado de pessoas tão especiais. Os abraços que recebi e todo amor que vocês torcedores sempre tiveram comigo. Foi tudo muito especial.

Obrigada a todos que fizeram parte dessa jornada junto a mim. A gratidão é imensa no meu coração. Deus é maravilhoso comigo.

NO ON CAROL - vai ficar marcado aqui para sempre.

Obrigada, seleção!

Com amor, Carol."