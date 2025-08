Campeã olímpica no revezamento 4 x 100m em Paris, em 2024, Sha'Carri Richardson ganhou as páginas policiais nos últimos dias. Isso porque a americana foi presa, no último domingo, dia 27, após agredir o namorado, o também velocista Christian Coleman.

A agressão aconteceu no Aeroporto Internacional de Seattle-Tacoma, e Sha'Carri, de 25 anos, discutiu e agrediu o namorado em um posto de controle do local. De acordo com o policial que a prendeu, a campeã olímpica empurrou o namorado contra uma coluna, esbarrou nele repetidamente e jogou fones de ouvido em Coleman, que não teria reagido às agressões. O crime foi registrado como agressão doméstica de quarto grau.

Presa por 19 horas, campeã olímpica se manifestou nas redes



Coleman, por sua vez, não apresentou queixa, e a namorada foi liberada após 19 horas.

Nas redes sociais, logo após ser solta, a campeã olímpica escreveu:



'Sempre! Diga a sua mãe a verdade'.



A postagem rendeu diversos comentários, que logo foram limitados.



Num deles, um fã pergunta o motivo da agressão.



Em outro, uma torcedora se mostra orgulhosa da mulher que a velocista se tornou.

Americana foi excluída de prova por consumo de maconha

A velocista americana se envolveu em outra polêmica na Olimpíada de 2021. Na ocasão, ela foi excluída de prova na Olimpíada de Tóquio, por ter consumido maconha.

- Eu sei o que fiz, sei o que devo fazer. E tomei essa decisão de usar maconha após saber que minha mãe faleceu. Não estou dando uma desculpa ou procurando empatia no meu caso. No entanto, estar nessa posição na minha vida, descobrir algo assim. Lidar com o relacionamento que tenho com minha mãe, esse definitivamente foi um assunto muito pesado para mim - disse, na época, à NBC.



