Bernardinho define relacionados para disputa do bronze da Liga das Nações

O técnico da Seleção Brasileira masculina de vôlei, Bernardinho, definiu neste sábado (2) os 14 jogadores que estarão à disposição para o confronto contra a Eslovênia, na disputa pela medalha de bronze da Liga das Nações, na China.

continua após a publicidade

A partida será realizada na madrugada deste domingo (3), às 4h (de Brasília). A Eslovênia foi derrotada pela Itália na semifinal, enquanto os italianos vão enfrentar a Polônia na decisão do título, marcada para as 8h (de Brasília), também neste domingo.

➡️ VNL: Brasil é dominado pela Polônia e não vai à decisão

Neste sábado (2), a Seleção Brasileira masculina de vôlei foi superada pela Polônia por 3 sets a 0, com parciais de 28/26, 25/19 e 25/21, pela semifinal da Liga das Nações, na China. Esta foi a quarta derrota do Brasil para os poloneses, atuais líderes do ranking mundial e vice-campeões olímpicos.

continua após a publicidade

O oposto Darlan foi o destaque da equipe brasileira, encerrando a partida como o maior pontuador, com 16 pontos.

Após o jogo, o técnico Bernardinho comentou a atuação da equipe em entrevista ao site oficial da Confederação Brasileira de Voleibol (CBV):

— Não foi a partida que a gente esperava. Seria incrível ir para a final, mas esse é o esporte. Erramos muito no primeiro set, especialmente no ataque, o que comprometeu o resultado final. Apesar dos erros, tivemos chance no fim do set. No segundo, eles abriram uma vantagem maior, e o terceiro foi equilibrado até o fim. Não conseguimos pontuar nos contra-ataques. É duro, mas precisamos entender que essas falhas fazem parte do processo de construção e aprendizado — analisou o treinador.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Brasil perdeu pela terceira vez consecutiva para a Polônia na VNL. (Foto: Mauricio Val: FV Imagem/CBV)

Confira os relacionados:

Levantadores: Brasília e Cachopa

Opostos: Alan, Darlan e Chizoba

Ponteiros: Adriano, Arthur Bento, Honorato, Lukas Bergmann e Lucarelli

Centrais: Flavio, Judson e Matheus Pinta

Líbero: Maique