Red Bull supera concorrência e renova com engenheiro de Verstappen na F1

Gianpiero Lambiase e Max Verstappen em Zandvoort, na Holanda (Foto: RedBull)







Escrito por Grande Premio • Publicada em 09/09/2024 - 10:23 • Rio de Janeiro (RJ)

A Red Bull superou a concorrência de Ferrari e McLaren e renovou contrato com Gianpiero Lambiase, engenheiro de corrida de Max Verstappen na Fórmula 1. A equipe taurina se apressou em efetuar a manutenção do ítalo-britânico após as recentes saídas de profissionais do alto escalão do time austríaco para concorrentes da categoria. De acordo com o site “PlanetF1”, a assinatura do acordo foi selada durante as férias de verão da F1, após o GP da Bélgica.

Ainda de acordo com PlanetF1, Ferrari e McLaren estavam interessadas em contratar o engenheiro, mas ele optou em ficar por lealdade à Red Bull e Christian Horner, chefe do time dos energéticos.

Lambiase se tornou uma das peças essenciais por trás do sucesso da Red Bull nos últimos anos. Ele e Verstappen têm um relacionamento bem próximo, já que trabalham juntos desde o começo da carreira do neerlandês na Red Bull.

Ainda não está claro se o engenheiro continuará na mesma função ou se receberá uma promoção na equipe. Segundo a imprensa europeia, Lambiase é apontado como um dos sucessores do ex-diretor esportivo Jonathan Wheatley, que está a caminho da Sauber/Audi. Após a confirmação da saída do diretor, a Red Bull anunciou que as funções dele seriam assumidas internamente divididas entre várias pessoas.

Lambiase em Budapeste, na Hungria (Foto: RedBull)

Lambiase chegou ao time de Milton Keynes em 2015, após trabalhar por uma década na Jordan, que depois se transformou em Midland e, posteriormente, em Force India. Lá, foi engenheiro de corrida de Giancarlo Fisichella, Vitantonio Liuzzi, Paul Di Resta e Sergio Pérez, até ser contratado pela Red Bull.

A Fórmula 1 agora só volta às pistas entre os dias 13 e 15 de setembro para o GP do Azerbaijão, em Baku.