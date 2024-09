Newey acerta contrato com valor astronômico por ano para liderar projeto da Aston Martin

Adrian Newey chegou à Red Bull em 2006 (Foto: Divulgação / Red Bull)







Escrito por Grande Premio • Publicada em 08/09/2024 - 10:38 • Rio de Janeiro (RJ)

A Aston Martin vai desembolsar muito dinheiro para ter Adrian Newey em sua equipe. De acordo com uma fonte de dentro da equipe à emissora britânica "BBC Sport", o "Mago da Aerodinâmica" receberá £30 milhões ( cerca R$ 220 milhões na cotação atual), a partir de 2025. O anúncio deve ser feito nos próximos dias - há uma coletiva de imprensa marcada pela equipe para terça-feira (10).

Na semana passada, o portal holandês "RacingNews365" confirmou que o projetista está fechado com a equipe de Lawrence Stroll. Além disso, o anúncio deve ser feito na semana do GP do Azerbaijão, que acontecerá no dia 15 de setembro. A informação também é confirmada pela BBC.

Com a ambição de tornar a Aston Martin candidata ao título mundial a partir de 2026, Stroll dá um golpe certeiro ao garantir Newey. A equipe aposta no novo regulamento da categoria que entrará em vigor daqui a dois anos.

Adrian Newey chegou a conversar com Ferrari, Mercedes e Williams. O engenheiro, no entanto, ficou impressionado com a fábrica de última geração da Aston Martin, que conta com seu próprio túnel de vento.

Além da questão financeira, pesou também o fato de não precisar sair da Inglaterra, ao contrário do que ocorreria caso optassem pela Ferrari, por exemplo. A equipe tentou contratar o projetista e concentra sua estrutura em solo italiano.

Adrian Newey está de saída da Red Bull e deve ser anunciado pela Aston Martin no GP do Azerbaijão (Foto: AFP)

Newey construiu uma reputação como o maior projetista da história da F1, após vencer 12 mundiais de pilotos e 13 mundiais de construtores. Ao longo da carreira, o engenheiro acumulou passagens pela Williams, McLaren e Red Bull.

A Fórmula 1 agora só volta às pistas entre os dias 13 e 15 de setembro para o GP do Azerbaijão, em Baku.