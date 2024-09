Após readquirir a Fórmula 1, Globo toma decisão sobre possível retorno de equipe

Após décadas na Globo, Mariana Becker atuou na Band nos últimos anos (Foto: Arquivo Pessoal)







Publicada em 08/09/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Com acordo alinhado para readquirir os direitos de transmissão da Fórmula 1 a partir de 2025, a Globo não pensa em trazer de volta velhos conhecidos. De acordo com o portal "F5", a emissora carioca não deve contratar nomes carimbados, como Mariana Becker, Sérgio Maurício e Reginaldo Leme.

A Band exibe a Fórmula 1 desde 2021, mas um atrito com a Liberty Media, que negocia os direitos do torneio, vai antecipar o fim do acordo de transmissão. Após anos na cobertura da F1 na Globo, a repórter Mariana Becker e o comentarista Reginaldo Leme atuaram na emissora concorrente nas últimas temporadas.

A intenção da Globo é utilizar algumas pratas da casa na Fórmula 1 a partir do ano que vem. Nomes como André Gallindo e Guilherme Pereira devem atuar na cobertura internacional. Luis Roberto e Everaldo Marques entre os narradores, e Luciano Burti e Rafael Lopes, entre comentaristas, podem estar nas transmissões.

Na atual temporada, a Fórmula 1 tem como líder o atual tricampeão Max Verstappen, da Red Bull Racing. O próximo Grande Prêmio ocorre em Baku, no Azerbaijão, no dia 15, ainda com transmissão da Band, que exibe a competição até o fim do ano. Atualmente, o Brasil não conta com nenhum representante no torneio.