Red Bull se diz ‘desesperada por respostas’ e volta a pressionar Pérez por resultados

A Red Bull vive fase complicada na Fórmula 1. Além de precisar lidar com os problemas do RB20 na temporada 2024 e da ameaça real de Lando Norris a Max Verstappen pelo título mundial, a equipe taurina também está preocupada com a F1 2025. Sergio Pérez faz uma péssima temporada e não mostrou, até agora, que pode ser um piloto consistente no ano que vem. Por isso, a equipe austríaca afirmou que está “desesperada por respostas”, voltou a fazer cobranças públicas ao mexicano e fez comparações com os adversários.

- Precisamos desesperadamente de respostas. Acho que, quando você olha para nossos adversários, a Ferrari estará forte no próximo ano, com Lewis Hamilton e Charles Leclerc. Além disso, a McLaren, com Lando Norris e Oscar Piastri é uma equipe forte - afirmou Christian Horner, chefe do time dos energéticos, à revista inglesa Autosport.

- Precisamos ter certeza de que, com nossos dois pilotos, não haja uma grande diferença entre eles, porque não podemos nos dar ao luxo de ter isso - completou o mandatário.

Pérez tem contrato vigente para os próximos anos, mas a Red Bull pode abandonar o acordo após 2025. Na RB, Yuki Tsunoda e Liam Lawson surgem como possível substitutos imediatos, embora o assento ainda seja do #11 na reta final da temporada.

A cobrança também parte do lado do consultor da equipe taurina, Helmut Marko. O austríaco afirmou que os jovens pilotos mostraram que as equipe da F1 podem confiar neles e que a filosofia de dar oportunidades a pilotos com certa experiência na categoria está ultrapassada.

(Foto: MOHD RASFAN / AFP)

- Oliver Bearman e, especialmente, Franco Colapinto mostraram que os jovens estão prontos para a ascensão e que a antiga filosofia de alguns chefes de equipe, de que só é possível promover pilotos com três ou quatro anos de experiência para uma equipe de ponta, está ultrapassada - afirmou à Speedweek.

- A Mercedes já provou isso com sua decisão sobre os pilotos, assim como a Red Bull fez várias vezes no passado. Portanto, você pode confiar na juventude. Há um certo risco, mas ele é gerenciável e vale a pena - concluiu Marko.

Após pausa de quase um mês, a Fórmula 1 retorna neste fim de semana, entre os dias 18 e 20 de outubro, para o GP dos Estados Unidos, em Austin.