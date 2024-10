Renato Cariani detona treinador de Ramon Dino; Chris Aceto rebate

Renato Cariani no Flow Podcast (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 15/10/2024 - 19:51 • Rio de Janeiro (RJ)

O quarto lugar inesperado de Ramon Dino no Mr. Olympia 2024 gerou críticas sobre a preparação do atleta. O brasileiro ficou longe de mostrar sua melhor versão no palco e ficou longe do rival, Chris Bumstead - que venceu pela sexta vez. Um dos críticos ao shape apresentado foi Renato Cariani. O influenciador detonou o trabalho de Chris Aceto com Dino. O treinador rebateu as críticas.

Cariani era próximo de Ramon quando ainda fazia parte da Max Titanium, empresa que patrocina Dino. A mudança para outra marca de suplementos distanciou os dois. Essa proximidade, entre Renato e o Dinossauro do Acre, fazia com que o influenciador tivesse contato também com o treinador Chris Aceto.

Nesta segunda-feira (14), dois dias após o Mr. Olympia, Renato comentou os resultados no progama "Flow Podcast", e questionou os métodos de Aceto.

- O Chris, ele sacrifica muito na dieta e depois ele vai dar um hambúrguer para o cara. Eu prefiro não sacrificar a dieta e fazia um dia de carbo mais alto, limpo. Arroz, dá arroz para o cara, em vez de dar hambúrguer, batata frita e queijo. Certo? Segundo, o carb up do Chris, ele usa muito açúcar. Ele bota quatro, cinco, seis cookies.

- Tá na hora de trocar. De repente um outro preparador que tenha um trabalho mais forte em off-season, que não é o forte do Chris. O Cris é muito forte no pre-contest, mas ele não costuma ser muito participativo no off-season. Para trazer para o Ramon um off-season consistente, para ele melhorar grupos musculares que precisam melhorar, como peitorais, reduzir um pouco aquele antebraço dele para vir com outros grupos musculares, porque ele tem que distribuir peso - completou Cariani.

Ramon com seus treinadores, Faixa Preta e Chris Aceto

O profissional que cuida dos treinos do Classic Physique é Filipe Faixa Preta. Cariani não criticou o trabalho do treinador, mas também é a favor da troca para mudança de ares.

- O Ramon tem que trocar de preparador e de treinador. Dos dois. Sou amigo do Faixa Preta. Para mim, ele tem que sair do Faixa Preta. Minha visão tá aqui, eu tô falando minha opinião, porque eu não tenho poder nenhum, pelo amor de Deus. Ele tem que sair do Faixa Preta e tem que sair do Chris Aceto. Mas não porque esses dois assinaram atestado de incompetência. Não. Porque, quando um time pede um campeonato, às vezes ela troca o técnico para vir novas ideias, para vir novos projetos, para vir novos insights. Cara, a escola do Faixa perdura pro Ramon há aproximadamente dois anos. Vamos tentar outra escola, outro padrão de treino, outra metodologia de treino, uma outra periodização de treino. É bom para o Ramon, é bom pro Faixa também.

Chris Aceto responde Renato Cariani após críticas à Ramon Dino no Olympia

Aceto não demorou a responder os comentários de Renato. O treinador, durante entrevista em podcast, demonstrou claramente não concordar com as duras críticas do influenciador.

- Acabei de dar o meu currículo com brasileiros, ele pode enfiar isso no… Você sabe, onde quer que queira enfiá-lo. Eu queria falar para todos os brasileiros que vão até ele amanhã, e ele pode ir em seu pequeno podcast com oito milhões de pessoas, queria saber como ele vai preparar o Ramon Dino para o próximo show. Talvez ele queira questionar meus métodos. Talvez meus métodos são tão fora da caixa, e ele pensa tão dentro da caixa, que com certeza os questionaria.

Ramon Dino confirmou que vai competir no próximo domingo (20), no Mr. Olympia Brasil. O brasileiro sobe no palco para garantir vaga para o Mr. Olympia 2025.