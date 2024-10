Red Bull se maravilha com prodígio e diz: ‘Se Verstappen desistir, temos sucessor’

Com as frequentes insatisfações de Max Verstappen em relação à Federação Internacional de Automobilismo (FIA) e Fórmula 1, o tricampeão fala cada vez mais abertamente sobre aposentadoria. E a Red Bull já entendeu que esse é um risco real e analisa possibilidades para um eventual substituto. E esse nome parece já ter sido encontrado, embora sequer esteja nas principais categorias de acesso. Se trata de Rocco Coronel.

continua após a publicidade

Assim como Verstappen, Coronel é neerlandês e seu pai, Tom, também tem carreira no automobilismo com passagens no Rali Dakar e em Le Mans. Rocco entrou para o programa de jovens pilotos da Red Bull com apenas 13 anos de idade depois de chamar a atenção por boas atuações no kart.

➡️ Norris admite ‘meses desafiadores’, mas se vê pronto para disputa com Verstappen

Rocco garantiu a vaga no programa de jovens pilotos após realizar alguns testes com a Red Bull. E foi durante essas atividades que o consultor Helmut Marko ficou impressionado com as características do prodígio que, na visão do austríaco, se assemelha com Verstappen em alguns pontos e pode até ser seu sucessor na F1.

continua após a publicidade

- Ficamos muito surpresos com Rocco. Ele tem 13 anos, então era mais novo que Max [Verstappen] quando começamos com ele. Havia vários bons pilotos, mas para sua idade, Rocco Coronel era definitivamente excepcional e bastante maduro - disse Marko.

(Foto: MARTIN DIVISEK / AFP)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

- Ele tem autoconfiança e também tem um pai bastante dominante, ao que parece, na Holanda. Mas então seu pai parou de falar e ele (Rocco) contou mais sobre si mesmo. Estou impressionado com a forma como ele mantém o equilíbrio entre as corridas e a escola. Então, tenho certeza de que, se Max algum dia desistir, talvez já tenhamos seu sucessor - finalizou o consultor da Red Bull.

continua após a publicidade

Após pausa de quase um mês, a Fórmula 1 retorna entre os dias 18 e 20 de outubro para o GP dos Estados Unidos, em Austin.