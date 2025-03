As audiências para a ação de Felipe Massa em busca do reconhecimento como campeão mundial da Fórmula 1 em 2008 já foram agendadas. O processo terá início entre os dias 28 e 31 de outubro deste ano e pode, além do título simbólico, garantir ao brasileiro uma indenização milionária.

Felipe Massa move uma ação contra Bernie Ecclestone, ex-chefão da F1, além dos representantes da categoria e da Federação Internacional de Automobilismo (FIA).

Essa será a primeira disputa nos tribunais entre Felipe Massa, Bernie Ecclestone, a Fórmula 1 e a FIA. A Corte Superior de Londres avaliará os principais pontos do processo, e todos os envolvidos estarão presentes nas audiências.

Felipe Massa foi piloto da Ferrari entre os anos de 2006 e 2013 (Foto: Acervo Lance!)

Possível indenização de Felipe Massa

Se for reconhecido como campeão de 2008, Felipe Massa poderá receber cerca de 2 milhões de euros (aproximadamente R$ 10,87 milhões), valor que teria sido pago como bônus pela Ferrari, equipe pela qual ele competia na época.

Além disso, ele também poderá ser ressarcido por valores que deixou de receber de patrocinadores devido à perda do título. A estimativa é que a indenização total possa chegar a 64 milhões de libras (cerca de R$ 463 milhões, na cotação atual).

Entenda o caso

O processo teve início após declarações de Bernie Ecclestone ao portal alemão "F1 Inside", em 2023, onde ele admitiu que o regulamento da temporada de 2008 foi mal executado. Na entrevista, Ecclestone afirmou que Felipe Massa deveria ter sido o verdadeiro campeão daquele ano, devido à batida proposital de Nelsinho Piquet no GP de Singapura, que influenciou diretamente no resultado da corrida e na disputa pelo título.

Os advogados de Massa argumentam que a FIA falhou ao não investigar o incidente imediatamente, descumprindo seu próprio regulamento. Agora, a equipe jurídica do ex-piloto busca que a federação reconheça o erro e corrija oficialmente o resultado do campeonato.