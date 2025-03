Red Bull diz que Colapinto não foi cotado na Racing Bulls e cita Hadjar: ‘Mais rápido’

A Red Bull, em meio a muitas dificuldades no começo da temporada 2025 da Fórmula 1, já promoveu uma troca bombástica de pilotos ao rebaixar Liam Lawson de volta para a Racing Bulls e promover Yuki Tsunoda. Porém, até a vaga do neozelandês na equipe secundária poderia ter sido ameaçada, já que o nome de Franco Colapinto começou a ser especulado. No entanto, isso nunca foi uma “consideração séria”, segundo Helmut Marko.

continua após a publicidade

➡️ Tsunoda diz que Red Bull ‘não é tão desafiador’ e mira pódio no GP do Japão

O consultor da Red Bull admitiu que se encontrou com o chefe da Alpine, Oliver Oakes, nos últimos dias, mas não para discutir sobre Colapinto. De acordo com Marko, a reunião foi para falar sobre as categorias de base, em especial sobre Fionn McLaughlin, piloto de 17 anos da academia taurina.

O austríaco, em entrevista à revista inglesa Autosport, também reforçou a confiança que tem no outro piloto da Racing Bulls, Isack Hadjar. Marko destacou que o estreante, inclusive, superou Colapinto na F2 no ano passado, quando foi vice-campeão, e já mostrou ter sido a escolha certa para a equipe irmã.

continua após a publicidade

Franco Colapinto correu metade da temporada de 2024 na Williams (Foto: CARLOS PEREZ GALLARDO / AFP)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

— Sim, tenho um bom relacionamento com Ollie Oakes. Ele tem comandado regularmente alguns dos nossos pilotos em diversas equipes nas categorias de base. Um desses pilotos está atualmente correndo na F4 Inglesa, o Fionn McLaughlin. Esse foi o motivo de eu ter me encontrado com ele. Colapinto não foi um assunto — garantiu Marko.

— Colapinto teve uma estreia muito forte na Fórmula 1. E, claro, precisamos ficar de olho em como as coisas estão se desenvolvendo. Mas, no final, ele não foi uma consideração séria. Temos Hadjar, que foi consistentemente mais rápido na Fórmula 2 do que Colapinto, e, como agora já foi provado, acabou sendo a escolha certa — pontuou o consultor.

continua após a publicidade

Franco Colapinto correu metade da temporada de 2024 na Williams (Foto: Frederic J. Brown / AFP)

Colapinto estreou na Fórmula 1 em 2024, no GP da Itália, como substituto de Logan Sargeant na Williams. Em nove corridas disputadas, o argentino somou 5 pontos e terminou a temporada na 19ª posição do Mundial de Pilotos. Para 2025, deixou a equipe inglesa, que contratou Carlos Sainz para formar dupla com Alexander Albon, e se juntou à Alpine, onde ocupa atualmente o posto de reserva.

A Fórmula 1 retorna entre os dias 4 e 6 de abril em Suzuka, palco do GP do Japão, terceira etapa da temporada 2025.