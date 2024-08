Red Bull reconhece superioridade da McLaren na F1 e diz: ‘Pressão está sobre nós’

Max Verstappen durante o GP da Holanda de 2024 (Foto; Sem van der Wal / ANP / AFP)







Copiar Link

Escrito por Grande Premio • Publicada em 28/08/2024 - 14:36 • Zandvoort (HOL)

Embora ainda sustente alguma vantagem em relação à McLaren, a Red Bull admitiu que a vitória dominante de Lando Norris no GP da Holanda ligou o sinal de alerta em Milton Keynes. De acordo com o chefe Christian Horner, agora existe uma pressão em cima dos austríacos, que precisam mostrar resultado e voltar a vencer na temporada 2024 da F1.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A Red Bull começou o ano como a força a ser batida e venceu sete das primeiras dez corridas da temporada. Porém, desde o GP da Áustria — quando Max Verstappen e Norris se bateram — o time dos energéticos não consegue se colocar em posição de vencer e já amarga um jejum de cinco corridas sem subir no lugar mais alto do pódio.

Nesse período, a McLaren reduziu a diferença do Mundial de Construtores para 30 pontos, enquanto Norris está a 70 de Verstappen no Mundial de Pilotos. Apesar de a diferença ainda ser considerável — principalmente em relação a Max —, o GP dos Países Baixos ligou um sinal de alerta nas garagens da Red Bull. Afinal, Lando venceu com 22s9 de vantagem sobre o tricampeão, uma vantagem nunca vista antes na temporada.

➡️ Quem é Franco Colapinto, primeiro piloto argentino da Fórmula 1 após 23 anos?

Sergio Perez no GP da Holanda de 2024 (Foto: SIMON WOHLFAHRT / AFP)

Reconhecendo a evolução dos rivais e o bom momento de Lando, Horner disse que agora a Red Bull está pressionada na temporada 2024 da F1.

➡️ Red Bull confirma mais atualizações ‘para ontem’ na Fórmula 1

— Sobre os pilotos, tivemos sorte que eles tiveram um desempenho abaixo do esperado no começo do ano, então temos uma margem de 70 pontos, mas isso pode diminuir muito rápido. É notável que essa seja apenas a segunda vitória de Lando naquele carro. Ele está pilotando bem, está encontrando confiança. A pressão está sobre nós para responder — disse o chefe da Red Bull.

A Fórmula 1 volta já na semana que vem, entre os dias 30 de agosto a 1º de setembro, com o GP da Itália, direto de Monza.