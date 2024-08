Lando Norris fez a pole e conquistou o GP da Holanda da Fórmula 1 (Foto: John Thys / AFP)







Copiar Link

Escrito por Grande Premio • Publicada em 25/08/2024 - 12:27 • Rio de Janeiro (RJ)

Há um novo xerife na Fórmula 1. Lando Norris mostrou que tem qualidade para incomodar Max Verstappen na Fórmula 1. O GP da Holanda, neste domingo (25), mostrou uma faceta quase impensável até pouco tempo atrás no campeonato. Pela primeira vez, a McLaren era evidentemente inalcançável se bem conduzida, e assim foi. Lando Norris sobrou, sumiu e ganhou com um caminhão de vantagem para Max Verstappen, na casa do grande rival, em Zandvoort.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Norris não teve um dia perfeito. A largada, calcanhar de Aquiles tão gritante, voltou a atacar. Lando teve partida verdadeiramente tenebrosa e saiu do colchete já superado por Verstappen, que se apressou em abrir 1s e sair da zona de DRS. Foi um esforço nobre, mas praticamente inútil. Norris juntou forças, reagrupou e partiu para cima. Após pouco mais de uma dezena de voltas, atacou, tomou de volta a ponta e abriu cerca de 20s para Max. Uma vitória acachapante e que ainda terminou com a volta mais rápida.

A força de Norris foi ainda mais impressionante quando comparada às dificuldades de Oscar Piastri. Não que o australiano tenha tido o pior dos dias, mas jamais chegou perto de brigar com Verstappen. Mais do que isso, o segundo piloto da McLaren ficou preso atrás de um Charles Leclerc em dia notável. Assim, o monegasco levou a Ferrari de volta ao pódio, com Piastri em quarto.

Lando Norris comemorando sua segunda vitória na temporada da Fórmula 1, esta no GP da Holanda (Foto: John Thys / AFP)

Carlos Sainz foi o quinto colocado num esforço também importante após a eliminação no Q2 da classificação do sábado. Sergio Pérez ficou com o sexto posto, enquanto George Russell e Lewis Hamilton apareceram em seguida. Pierre Gasly e Fernando Alonso completaram a zona de pontos.

A Fórmula 1 volta já na semana que vem, entre os dias 30 de agosto a 1º de setembro, com o GP da Itália, direto de Monza.