João Fonseca estreia contra 93° do ranking no Challenger de Estoril

Após ser eliminado do Master 1000 de Madri, pelo norte-americano Tommy Paul, João Fonseca se prepara para enfrentar o holandês Jesper de Jong, número 93° do ranking da ATP, no Challenger 175 de Estoril, em Portugal.

Os tenistas nunca se enfrentaram antes, e a partida pode acontecer nesta segunda (28) ou terça-feira (29), em data a ser confirmada.

Esta é a segunda vez que João Fonseca participa do torneio português, no ano passado, a competição serviu como primeiro ATP europeu da carreira profissional do carioca. Ele acabou eliminado na primeira rodada para o britânico Jan Choinski, por 2 sets a 1, com parciais de 6/2, 6/7 e 6/4.

Vale ressaltar que o evento era um ATP 250 até ano passado, foi realocado para um Challenger 175 este ano, mas voltará a ser um ATP em 2026.

Provável caminho de João Fonseca no Challenger de Estoril

Se avançar, João enfrenta nas oitavas um qualifier ou o português Jaime Faria, 105º. Nas quartas de final pode cruzar com o quarto favorito, o americano Marcos Giron, 45º e que é o quarto cabeça de chave. Em eventual semifinal o brasileiro pode encarar o canadense Felix Aliassime, principal favorito e 19º do mundo, que ganhou um convite de última hora após perder na estreia no Masters 1000 de Madri, na Espanha.

Na época, ele era o número 288 do ranking, atualmente o brasileiro ocupa a 65° posição.

Próximos compromissos de João Fonseca

Depois de Estoril, João joga o Masters 1000 de Roma, entre os dias 7 e 18 de maio. O torneio italiano antecede a estreia no Grand Slam de Roland Garros, no dia 25 de maio.