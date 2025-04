Brasil é campeão por equipes no Pan-Americano de Judô; veja os resultados

O Brasil superou as expectativas no Pan-Americano de Judô e conquistou o título por equipes neste domingo (27), no último dia de competições em Santiago, no Chile. Além disso, a delegação também conquistou outras 16 medalhas individuais. Confira os resultados do último dia:

O Brasil conseguiu superar os chilenos e enfrentou a seleção de Cuba na disputa final, onde venceu os três primeiros confrontos, sem precisar levar a série até a quinta luta.

Rafael Buzacarini (+100kg) foi o primeiro a lutar e rapidamente aplicou um ippon contra o cubano Loynaz, marcando um ponto para o Brasil. Em seguida, foi a vez do sulista Daniel Cargnin vencer Herrera, na categoria -73kg, e abrir dois a zero. Shirlen Nascimento (BRA) fez a terceira luta e bateu Lian Benavides. Para finalizar, Rafaela Silva, medalhista olímpica em 2016, venceu Carvajal Ramos com facilidade e confirmou a medalha de ouro para o Brasil.

O Pan-Americano vale 800 pontos no ranking da Federação Internacional de Judô, que serve como parâmetro de posicionamento dos atletas nas chaves das principais competições no circuito mundial.

Brasil é campeão por equipes no Pan-Americano de Judô (Foto: Beatriz Riscado/CBJ)

Treinadora revela futuro e segredo de motivação de Rafaela Silva

O Lance! conversou com Rosicleia Campos, ícone do judô e treinadora de Rafaela, sobre expectativas para a competição, mudança de categoria e planejamento para o próximo ciclo olímpico.

- No caso da Rafaela, é uma competição muito difícil, a gente tá falando da 5ª do ranking. A Rafa hoje tá lá embaixo no ranking por ter mudado de categoria agora. Hoje a Rafa é 83 no ranking, então tem muita gente forte na categoria dela, o campeonato da Rafa no Pan-Americano é praticamente um Mundial - explicou Rosicleia.

Motivação e garra são símbolos do estilo de Rafaela Silva, que costuma ser muito intensa e vibrante no tatame. Rosicleia Campos revelou o segredo utilizado nos treinamentos do Flamengo para manter a energia e competitividade de Rafaela Silva em alto nível.