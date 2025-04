NBA: Magic Johnson alfineta técnico do Lakers: ‘Não fez nada’

Considerado um dos maiores nomes do basquete norte-americano, Magic Johnson mostrou-se irritado com o início do Los Angeles Lakers nos Playoffs da NBA e rasgou o verbo ao falar sobre o técnico da equipe após a derrota no último sábado (19), para o Minnesota Timberwolves na Crypto.com Arena, por 95 a 117.

Depois de construir seu legado no Los Angeles Lakers, Magic Johnson finalizou sua carreira com cinco títulos da NBA. Torcedor declarado da franquia da Conferência Oeste, o ex-armador não ficou feliz com o tropeço de LeBron James e companhia diante do time de Anthony Edwards. Embora possua um plantel mais qualificado, o LA foi acometido por erros insistentes de seu treinador, segundo Magic Johnson.

-JJ Redick fez um bom trabalho a temporada inteira, mas não nesse primeiro jogo. O Lakers não fez nada no ataque, insistiu muito em 1 contra 1 e ele não fez os ajustes necessários. Foi um dos piores jogos do time na temporada. Sem energia, e jogaram como se fosse um jogo da temporada regular - iniciou o pentacampeão.

Mostrando ter acompanhado o duelo do início ao fim, Magic ressaltou as falhas ofensivas e defensivas do elenco comandando por JJ. Isso porque, embora Luka Doncic tenha sido o cestinha do embate, com 37 pontos, o coletivo do Minnesota Timberwolves foi mais eficiente ao saber neutralizar o adversário analisando os jogos recentes da temporada regular.

-O Lakers falhou em duas áreas importantes na derrota para o Timberwolves. Na defesa, permitiu que o Timberwolves acertasse mais de 51% dos arremessos e não souberam reagir ao jogo físico do adversário. Por fim, foi muito passivo no ataque, com os jogadores apenas observando o trio principal do Lakers, de Austin Reaves, Luka Doncic e LeBron James, tentando jogadas individuais. Precisamos de muito mais do banco - finalizou Johnson.

Lebron James e Luka Doncic em ação pelo Los Angeles Lakers nos Playoffs da NBA (Foto: Adam Pantozzi / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP)

Treinador do Lakers rebate críticas da estreia nos playoffs

Em entrevista cedida após a estreia desastrosa nos Playoffs da NBA, JJ Redick foi questionado sobre a falta de entrosamento do elenco nas eliminatórias. Segundo o treinador, não há desculpas para a derrota, ressaltando que seu grupo está mais que preparado para brigar até o fim pelo título da principal liga mundial de basquete.

-Não é que não estávamos prontos para um jogo de playoffs. Mas não sei se estávamos prontos fisicamente. E quando o Timberwolves começou a jogar com garra, um jogo mais físico, não respondemos a altura - analisou o veterano, que tem em mãos um dos elencos favoritos ao protagonismo da NBA.