Os dias de Sergio Pérez na Red Bull estão contados. Segundo reportagem da emissora americana ESPN, a equipe taurina deve optar pela saída do piloto mexicano após o GP de Abu Dhabi, marcado para o próximo domingo (8) e que encerra a temporada 2024 da Fórmula 1.

continua após a publicidade

O veterano até assinou uma renovação contratual com a Red Bull por mais dois anos, em junho, mas o desempenho não melhorou apesar da proteção do time. ‘Checo’ ficou fora do top-10 em três das últimas quatro corridas, com direito a um abandono no Catar, rodando sozinho.

➡️ Família de Senna teve controle sobre série e ‘escondeu’ Galisteu; sobrinha explica

— Checo tem sido um piloto maravilhoso para a Red Bull. Ele ajudou no título de Max em 2021 e também no Mundial de Construtores de 2022 e 2023. Além disso, é um cara ótimo, mas não está gostando da situação em que está no momento. Ele conhece as pressões deste esporte — destacou o chefe de equipe Christian Horner após a corrida em Lusail.

continua após a publicidade

— Vamos dar todo o apoio que pudermos até a bandeira quadriculada em Abu Dhabi no próximo fim de semana. E o que ele decidir fazer, essa será sua decisão no final do dia. Ele é velho e sábio o suficiente para chegar às suas próprias conclusões. Mas ainda há uma corrida pela frente e vamos chegar ao fim de Abu Dhabi e então ver onde estamos — finalizou o chefe da Red Bull.

➡️ Ex-funcionário de Schumacher teria roubado fotos e prontuários para chantagem, após demissão

Sergio Pérez no Catar, durante a corrida da Fórmula 1 (Foto: Giuseppe CACACE / AFP)

As discussões sobre o substituto de Pérez devem começar apenas na próxima segunda-feira (9). O chefe Christian Horner e o consultor Helmut Marko devem escolher entre os pilotos da RB, Yuki Tsunoda e Liam Lawson. O neozelandês surge como o favorito. O argentino Franco Colapinto, da Williams, até surgiu como um candidato, mas os recentes acidentes, que custaram caro ao time de Grove, fizeram a equipe taurina recuar.

continua após a publicidade

Algo curioso sobre Pérez é que, por ter assinado um contrato neste ano, ele não deve ser demitido do grupo em si, mas movido a um posto de embaixador ou algo semelhante. O australiano Daniel Ricciardo, que saiu da RB após o GP de Singapura, tinha uma opção semelhante, mas optou por se desvincular completamente do grupo.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A Red Bull viu o neerlandês Max Verstappen conquistar o quarto título mundial consecutivo entre os pilotos, mas a vantagem de 277 pontos para Pérez significa que, mais uma vez, o time não converterá o momento mágico de Max em um título de Construtores, já que o time também perdeu para a Mercedes em 2021.

A Fórmula 1 retorna já no próximo fim de semana, entre os dias 6 e 8 de dezembro, com o GP de Abu Dhabi. Será a 24ª e última etapa da temporada 2024.