Os detalhes da chantagem feita por três homens a família de Michael Schumacher vieram à tona, três meses após a Justiça alemã processá-los. O grupo teria roubado cerca de 1500 arquivos pessoais, entre fotos, vídeos e prontuários médicos, do ex-piloto e armazenado em pen-drives e discos rígido. A ação ocorreu em decorrência da demissão de um dos homens, Markus Fritsche, que era ex-segurança da família.

Em setembro deste ano, a Justiça alemã acusou Markus Fritsche, Yilmaz Tozturkan e Daniel Lins, estes últimos pai e filho. Markus foi contratado cerca de 18 meses antes do acidente de Schumacher, para ser segurança do piloto e trabalhou na casa da família até 2020 — quando teve acesso aos arquivos sobre o heptacampeão da Fórmula 1.

Após o período trabalhando no círculo próximo do ex-piloto, a esposa de Schumacher, Corinna, decidiu demitir o segurança. Markus, então, teria ficado chateado com a demissão e se juntou ao amigo Yilmaz para chantagear a família. O companheiro, por sua vez, pediu ajuda ao filho, Daniel, especialista em TI, para roubar as fotos, vídeos e documentos. Com o material em mãos, o grupo exigiu 14 milhões de euros (cerca de R$ 89 milhões na cotação atual) para não divulgar o conteúdo na dark web.

Não é a primeira vez que a família de Schumacher passa por uma situação dessa. Em 2014, um homem também foi acusado de roubar prontuários médicos do ex-piloto e foi preso — ele acabou morto em sua cela. Já em 2017, outro homem foi preso e condenado por ameaçar matar os filhos do heptacampeão, caso Corinna não pagasse R$ 3 milhões.

Quase 11 anos atrás, Michael Schumacher caiu enquanto esquiava nos alpes franceses. Desde então, o ex-piloto lida com sequelas cerebrais graves consequentes do traumatismo craniano que sofreu. O estado do heptacampeão é mantido em sigilo pela família.