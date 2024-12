Leclerc vibra com pontos tirados da McLaren no GP do Catar: ‘Vamos dar tudo’

Charles Leclerc celebrou bastante a "virada" sobre a McLaren no GP do Catar, realizado neste domingo (1º). Em uma corrida totalmente maluca, com inúmeras punições — incluindo um stop and go para Lando Norris —, o monegasco levou a Ferrari ao segundo lugar, à frente de Oscar Piastri, e ajudou a equipe a cortar a diferença de 30 pontos no fim da sprint para 21, mantendo as chances vivas de título no Mundial de Construtores.

O fim de semana, na verdade, foi bastante complicado para o time de Maranello, que viu a McLaren mais uma vez forte, porém ainda teve de lutar contra os intrusos George Russell, o pole da corrida, e Max Verstappen, o vencedor da etapa. Ainda assim, as reviravoltas permitiram a Leclerc brigar pelo pódio.

- Estou muito feliz. Sinceramente, assinaria correndo antes da corrida um contrato que me garantisse chegar em segundo em uma pista como essa depois de um fim de semana desses, porque as características do nosso carro não se encaixam muito bem com essa pista - salientou.

- Sabíamos que seria um fim de semana muito difícil comparado com a McLaren, mas, no final, conseguimos tirar pontos deles, então a luta será até a última corrida, em Abu Dhabi, na próxima semana - enfatizou Leclerc.

Ao ser perguntado sobre o que espera para Yas Marina, Leclerc admitiu que era “difícil saber” o quão rápido a Ferrari estará.

Charles Leclerc e Carlos Sainz são companheiros de equipe na Ferrari desde 2021 (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)

- Estamos todos muito próximos. Vai ser muito disputado, mas é emocionante. 21 pontos ainda é muito, mas tudo é possível, e vamos dar tudo de nós - encerrou.

A Fórmula 1 retorna já no próximo fim de semana, de 6 a 8 de dezembro, com o GP de Abu Dhabi, encerramento da temporada 2024.