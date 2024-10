Deputado pede que Comissão Europeia repita EUA e investigue Fórmula 1 por monopólio

Pascal Arimont, deputado belga do Parlamento Europeu, pediu que a Comissão Europeia investigue o Liberty Media, grupo dono da Fórmula 1, por “potencial violação das leis de concorrência” dentro automobilismo, baseado em leis antitruste por suposto monopólio.

continua após a publicidade

É algo parecido ao que acontece nos Estados Unidos, onde o Senado investiga o Liberty Media pelas mesmas razões. Os norte-americanos têm um foco maior no tratamento dado pela Fórmula 1 a Andretti. De acordo com o portal F1-Insider, uma das violações seria o conluio das equipes em não aprovar a entrada da equipe de, agora, Dan Towriss.

➡️ F1: Verstappen diz que ‘acha bizarro’, mas ‘não gasta energia’ com rumores sobre Red Bull

Membro do Partido Social Cristão, grupo do Partido Popular Europeu, Arimont solicitou que uma investigação seja aberta para “proteger os consumidores e garantir uma concorrência justa no mercado”, visto que muitos dos negócios do Liberty Media estão no esporte a motor.

continua após a publicidade

No documento enviado à Comissão Europeia, Arimont também incluiu a recusa da Fórmula 1 em receber a Andretti e Cadillac na categoria. O deputado alegou que “os acordos comerciais dificultam muito a entrada de novas equipes, talvez limitando a competição ilegalmente”.

O grupo proprietário da Fórmula 1 adquiriu em 2016 o Formula One Group, que detém os direitos da categoria até 2110, bem como a F2 e F3. O Liberty Media também comprou 86% da participação acionária da MotoGP neste ano.

continua após a publicidade

Pascal Arimont, deputado belga do Parlamento Europeu (Foto: Divulgação)

Agora, Margarthe Vestager, comissária europeia para concorrência, tem seis semanas para aceitar o pedido do deputado belga para seguir — ou não — com a investigação contra o grupo detentor da Fórmula 1.

Esta seria a terceira vez que a Comissão Europeia coloca os olhos sob a Fórmula 1. Em 1997, o objetivo era combate a posição dominante de Bernie Ecclestone sob a categoria. Em 2006, a União Europeia obrigou ao CVC Capital a vender suas ações na MotoGP para finalizar a compra da F1.

A Fórmula 1 agora só volta entre os dias 18 e 20 de outubro para o GP dos Estados Unidos, em Austin.