Após uma temporada de 2024 turbulenta nos bastidores da Red Bull, Christian Horner, chefe da equipe, revelou que manteve discussões “francas” com Max Verstappen e arrefeceu as chances do neerlandês deixar Milton Keynes antes do final do contrato entre as partes, válido até o final de 2028.

continua após a publicidade

➡️ Russell diz que Antonelli tem velocidade e garante: “Vai me manter em alerta”

Após o anúncio da ida de Lewis Hamilton para a Ferrari e com todo o caos que a Red Bull viveu internamente — muito por conta do ‘Caso Horner’, quando o dirigente foi investigado internamente pelo compliance da equipe por “conduta inadequada” — Verstappen foi assediado pela Mercedes para ser companheiro de George Russell.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Chefe da Mercedes, Toto Wolff nunca escondeu a tentativa e deixou claro em algumas oportunidades que Verstappen era a prioridade em Brackley, algo que não aconteceu para 2025 — Andrea Kimi Antonelli foi promovido ao posto.

continua após a publicidade

Aliás, o ‘Caso Horner’ expôs uma queda de braço entre o dirigente e Helmut Marko, consultor da Red Bull, que esteve ameaçado de demissão. A família Verstappen — tanto Max quanto seu pai, Jos — se colocaram ao lado de Marko. Durante o epicentro da investigação em cima de Christian Horner, o tetracampeão mundial disse ser leal ao consultor da equipe de Milton Keynes e que deixaria a estrutura em caso de saída dele.

Hemult Marko é consultor da Red Bull (Foto: Divulgação/RedBull)

Já no início deste ano, surgiu no noticiário a intenção da Aston Martin em assinar com Verstappen para 2026. No entanto, Horner afastou a possibilidade de perder o neerlandês antes do fim do contrato. O chefe da Red Bull disse que tem um relacionamento “muito bom” com o tetracampeão, que sempre foi “franco” com a equipe.

continua após a publicidade

“Max tem uma relação muito aberta com a equipe. Claro, tem coisas que são discutidas de forma mais franca, como em qualquer parceria. Ele deixou claro qual é sua posição com relação ao time. Tem coisas que são faladas as portas fechadas. Isso é normal”, disse o chefe da Red Bull

Max Verstappen, piloto da Red Bull, no GP do Qatar 2024 (Foto: Giuseppe Cacace/AFP)

A Fórmula 1 se aproxima do retorno das férias. A próxima atividade é exatamente a sessão única de testes coletivos de pré-temporada, marcada para os dias 26, 27 e 28 de fevereiro, no Bahrein. A temporada 2025 começa com o GP da Austrália, nos dias 14-16 de março. A Sauber terá uma nova dupla, formada pelo alemão Nico Hülkenberg e pelo brasileiro Gabriel Bortoleto.