Bortoleto se diz focado em melhorar ritmo em exigente Suzuka: ‘Sempre quis correr lá’

A Fórmula 1 chega neste fim de semana a um dos circuitos mais clássicos do calendário atual, Suzuka, e Gabriel Bortoleto aguarda com expectativa a chance de andar por lá pela primeira vez. O brasileiro afirmou ainda que as primeiras corridas da temporada 2025 mostraram a ele o que precisa ser melhorado em termos de ritmo e espera aproveitar “qualquer oportunidade que surgir” no GP do Japão.

Bortoleto impressionou bastante na classificação da Austrália, ao conseguir passar para o Q2 com a Sauber, mas teve problemas de freios e também na suspensão durante a corrida. Acabou batendo na segunda metade e abandonou. Na China, penou com o difícil carro da esquadra de Hinwil, mas conseguiu chegar à frente de Nico Hülkenberg nas duas corridas da etapa.

Agora, o desafio será na técnica Suzuka, e Bortoleto dedicou-se bastante ao simulador para aprender os macetes do traçado. “Os fins de semana anteriores de corrida foram grandes experiências de aprendizado para mim, e espero que Suzuka não seja diferente”, começou na prévia da Sauber.

Gabriel Bortoleto, da Sauber, no Grande Prêmio da China (Foto: ALEX PLAVEVSKI /AFP)

— É um circuito no qual sempre quis correr — exigente, mas emocionante, com muita história — especialmente para os brasileiros. Fiz muita preparação no simulador e estou ansioso para vivenciar isso na vida real — salientou.

Apesar do anseio, Gabriel sabe que a realidade é um pouco mais cruel, já que a Sauber ainda parece distante do topo da chamada ‘F1 B’, hoje liderada pela Williams.

— As duas últimas rodadas me mostraram o que é preciso para administrar uma distância completa de corrida e me adaptar a diferentes condições, e sinto que estou progredindo a cada sessão. Meu foco é continuar aprendendo, melhorar meu ritmo e estar pronto para aproveitar qualquer oportunidade que surgir em nosso caminho — seguiu.

— Uma rodada tripla é intensa, mas estou ansioso pelo desafio e para ver o quanto posso me desenvolver nas próximas corridas — encerrou Bortoleto.

A Fórmula 1 volta de 4 a 6 de abril em Suzuka, palco do GP do Japão, terceira etapa da temporada 2025.