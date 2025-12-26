Caio Bonfim encerra 2025 com recordes e prêmio de Atleta do Ano

Se 2024 foi o ano em que o mundo viu a medalha olímpica no peito de Caio Bonfim, 2025 foi o ano da confirmação. Aos 34 anos, o brasiliense não apenas manteve o ritmo, mas provou que a marcha atlética nacional vive sua "Era de Ouro" sob sua liderança. Da consistência no circuito mundial ao domínio nas Américas, Caio encerrou a temporada com com duas medalhas e muita história.

Em fevereiro, Caio abriu a temporada do outro lado do mundo. No Campeonato Japonês de Marcha Atlética, em Kobe, o brasileiro conquistou a medalha de bronze nos 20km e bateu o recorde brasileiro da prova, com o tempo de 1h17min37s.

Cinco meses depois, no Troféu Brasil, o atleta elevou ainda mais o nível. Ao ser campeão dos 20km com o tempo de 1h18min37s9, Caio estabeleceu os novos recordes nacional e sul-americano da modalidade, registrando a quarta melhor marca da história do torneio.

Em setembro, o atleta encerrou seu calendário de competições em alto nível. Ele alcançou o segundo lugar no pódio nos 35km, cravando seu melhor tempo na temporada: 2h28min55s. Apenas uma semana depois, o brasiliense finalmente chegou ao topo do pódio na prova dos 20km, em uma chegada tão intensa que o atleta só percebeu a vitória após cruzar a linha.

Para fechar o ano com chave de ouro, Bonfim foi eleito, pela segunda vez, como o "Atleta do Ano" no Prêmio Brasil Olímpico. Atualmente, ele ocupa a segunda colocação no ranking mundial dos 20km da marcha atlética, apenas um ponto atrás do chinês Zhaozhao Wang.

Caio Bonfim comemorando medalha de prata no Mundial de Atletismo (Foto: Ben STANSALL / AFP)

Em 2026...

O próximo ano reserva um momento especial para o atleta e para o país. Brasília será a sede do Mundial de Marcha Atlética por Equipes, no dia 12 de abril. O circuito será montado na Esplanada dos Ministérios, permitindo que Caio marche "em casa" diante da torcida brasileira.