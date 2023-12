Rebeca Andrade, entre as mulheres, e Marcus D’Almeida, entre os homens, foram eleitos os Atletas do Ano no Prêmio Brasil Olímpico, entregue pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB). Os esportistas receberam os seus troféus em cerimônia realizada na Cidade das Artes, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, nesta sexta-feira (15).