Marcus D'Almeida foi eleito o Melhor Atleta Masculino de 2023, no Prêmio Brasil Olímpico, realizado nesta sexta-feira (15), no Rio de Janeiro. O atleta superou Hugo Calderano, do Tênis de Mesa, e Filipe Toledo, do Surfe. Além de contar a sensação de conquistar o troféu, Marcus comentou também sobre o futuro do tiro com arco no país. Assista no player acima com a entrevista com Marcus D'Almeida, eleito o Melhor Atleta Masculino de 2023.