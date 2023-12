Alguns dos principais astros do esporte brasileiro compartilharam nas redes sociais fotos e vídeos das celebrações de Natal com a família ou amigos. Com o calendário da maioria das modalidades parado para as festas de fim de ano, os atletas puderam descansar e mostrar um pouco das comemorações para os fãs. O Lance! traz abaixo os registros publicados por destaques como Rayssa Leal e Rebeca Andrade.