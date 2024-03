Rebeca Andrade está em duas finais (Foto: Lionel Bonaventure/ AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 31/03/2024 - 06:00 • Antália (TUR)

Rebeca Andrade, Lorraine Oliveira e Diogo Soares estão nas finais da Copa do Mundo de Ginástica, que está sendo realizada em Antaláia, na Turquia. As brasileiras se classificaram pelas barras assimétricas e o ginasta, no solo e das argolas.

As competições serão neste domingo (31), às 8h (Horário de Brasília), com transmissão do Sportv, na televisão fechada, Canal Olímpico do Brasil e Cazé TV, no Youtube.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Rebeca fez uma boa estreia na temporada. A brasileira marcou 14.700, com 6.2 de dificuldade, ficou em segundo lugar na qualificatória, atrás apenas da chinesa Yang Fanyuwei, que anotou 14.800 (6.4 de dificuldade). Ainda nesta prova, Lorrane recebeu 13.600, com nível de dificuldade 5.5 e terminou na sexta posição.

(Foto: Divulgação/Time Brasil)

Diogo, décimo colocado no individual geral no Mundial do ano passado, é o único brasileiro na Turquia. O ginasta conquistou a vaga nas finais do solo e das argolas. Na competição do cavalo com alças, sofreu uma queda e foi eliminado.