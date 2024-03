Rebeca Andrade garante vaga nas finais na Copa do Mundo de Antalya

Rebeca em ação (Foto: Divulgação/Time Brasil)







Escrito por Lance! • Publicada em 29/03/2024 - 17:20 • Antalya (TUR)

Rebeca Andrade garantiu vaga em duas finais na Copa do Mundo de Antalya, nesta sexta-feira (29), na Turquia. Além da ginasta nas barras assimétricas, Lorraine Oliveira e Diogo Soares também se classificaram. Enquanto a atleta ficou na mesma categoria que a medalhista de Tóquio 2020, o brasileiro está no solo e nas argolas.

Rebeca fez uma boa estreia na temporada. A brasileira marcou 14.700, com 6.2 de dificuldade, ficou em segundo lugar na qualificatória, atrás apenas da chinesa Yang Fanyuwei, que anotou 14.800 (6.4 de dificuldade). Ainda nesta prova, Lorrane recebeu 13.600, com nível de dificuldade 5.5 e terminou na sexta posição.

Já Diogo, que está inscrito nos seis aparelhos da Copa do Mundo e participou de três deles nesta sexta-feira, avançou à final do solo e das arolas. O ginasta foi eliminado apenas no cavalo com alças, onde sofreu uma queda.

(Foto: Naomi Baker/AFP)

Soares marcou 13.700 (5.4 de dificuldade) no solo e ficou em sétimo lugar. O líder do quali foi o turco Ahmet Onder, com 14.650. Nas argolas, o brasileiro anotou 13.000 (5 de dificuldade), sendo também o sétimo colocado. O também turco Adem Asil liderou o aparelho, com 14.750. Já no cavalo, Diogo teve uma queda e recebeu apenas 11.900 (6.0 de dificuldade), terminando em 21º lugar entre 24 que competiram.

Diogo volta a competir neste sábado (30), a partir das 9h (Horário de Brasília), nas barras paralelas, barra fixa e salto. Jade Barbosa (solo), Flávia Saraiva (trave e solo) e Lorrane Oliveira (trave) também irão se apresentar nesse mesmo dia. As disputas por medalha acontecerão no domingo (31), a partir das 08h (Horário de Brasília).