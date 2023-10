O comentarista Reginaldo Leme, passou por uma cirurgia no coração para tentar reverter o quadro de arritmia e foi para casa no sábado (7), após ficar 13 dias internado no hospital. Daniela Leme, filha de Reginaldo, atualizou o estado de saúde do pai, deu detalhes da cirurgia do jornalista e o tempo de recuperação.