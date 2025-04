COB lança corrida de rua para incentivar prática esportiva

O Comitê Olímpico do Brasil lançou nesta segunda-feira (21) a Corrida Time Brasil. Marcada para o dia 8 de junho, data que marca o aniversário do COB, no Parque Olímpico, na Barra da Tijuca, a corrida, inédita no calendário do Comitê, reforça o conceito de Nação Esportiva.

-A corrida de rua é a modalidade esportiva mais praticada do Brasil, e talvez a mais democrática. Quando falamos em unir forças para construir uma Nação Esportiva, estamos tratando justamente de aumentar a base de praticantes de esporte no Brasil. É claro que queremos formar novos campeões, buscar mais medalhas, mas temos exemplos claros ao redor do mundo que essa popularização da prática esportiva é obrigatória para quem quer ser potência olímpica- afirmou o consultor de esporte do COB, Jorge Bichara.

A inscrição para a Corrida Time Brasil custará R$ 132 e será feita pelo site corridatimebrasil.com.br, a partir do dia 28 de abril.

Os corredores podem escolher entre três modalidades (dez, cinco e três quilômetros), com saídas previstas para 7h30, 7h45 e 8h, respectivamente.

COB promove corrida de rua no dia do aniversário da entidade. (Foto: Divulgação/ COB)

Participação especial:

A expectativa é que tenham três mil participantes, incluindo o presidente do COB Marco La Porta.

-Será um enorme prazer participar dessa corrida, promovendo a prática esportiva junto com milhares de pessoas. Estarei lá, na corrida de cinco quilômetros, e sei que teremos uma manhã incrível no Parque Olímpico, com muitas ativações e surpresas para os participantes - disse Marco La Porta.

Os inscritos ganharão um kit com camisa, viseira, garrafa de inox e uma ecobag. Todos que concluírem seus percursos ganharão medalha e, nas corridas de 5 e 10 quilômetros, os cinco primeiros colocados levarão troféus.

