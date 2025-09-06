Rebeca Andrade prolongou as expectativas de realizar o novo elemento inédito para o salto até os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028. Ao ser perguntada sobre o assunto durante entrevista coletiva no Campeonato Brasileiro de Ginástica Artística, no Recife, a atleta comentou sobre a possibilidade de realizar a tripla pirueta.

— A gente está sempre treinando elementos novos. Se eu sentir que estou bem preparada, vou continuar treinando. Em algum momento, seja no ano que vem, em 2027, se estiver me sentindo bem, eu posso realizar. Mas, se não estiver, não tem nenhum problema. Sou uma pessoa muito realizada com os meus resultados. É sempre legal fazer alguma coisa nova, mas pode ser que sim ou pode ser que não — respondeu Rebeca.

Há cerca de um ano, Rebeca Andrade apareceu às vésperas dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 em um vídeo em que realizava o Yurchenko com tripla pirueta (TTY). Depois disso, os torcedores criaram expectativa de que a ginasta iria tentar o salto no evento, o que não aconteceu. O feito seria inédito, o que daria à ginasta a homenagem de ter um movimento com seu nome.

Na época, a atleta decidiu não se arriscar e competiu com uma versão mais simples, com meio giro a menos. Ela fez um Cheng e um Yurchenko com dupla e meia pirueta na disputa dos últimos Jogos.

Próximos passos de Rebeca Andrade

Após entrevista exclusiva ao Lance! e palestra durante a Rio Innovation Week, a atleta olímpica brasileira com mais medalhas compartilhou que não irá participar do Brasileiro de Ginástica e que não vai competir mais no solo, em busca de preservar a saúde física após cinco cirurgias no joelho. 100% focada em 2028, a ginasta está em busca de proteger seu condicionamento físico para dar seu melhor no ciclo até os Jogoa Olímpicos de Los Angeles.

