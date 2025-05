Maior medalhista olímpica do Brasil, com seis pódios na carreira, Rebeca Andrade é a grande estrela da ginástica artística. Nesta quinta-feira (8), ela completa 26 anos e o Lance! destaca algumas curiosidades sobre a atleta que encantou o mundo nos Jogos de Tóquio e Paris, reverenciada por grandes referências do esporte.

Apelidos e referências

Natural de Guarulhos, na Grande São Paulo, Rebeca Andrade começou na ginástica aos quatro anos, em um projeto de iniciação esportiva de sua cidade natal, e se destacou desde cedo. Na época, passou a ser conhecida como ‘Daianinha de Guarulhos’, em alusão a Daiane dos Santos, dona de nove medalhas de ouro em campeonatos mundiais e grande referência da ginástica brasileira no início dos anos 2000.

Mais tarde, Rebeca também ficou conhecida entre os colegas ginastas como Rebeyoncé, em homenagem à cantora Beyoncé, uma de suas grandes inspirações. Com a ginástica artística brasileira reconhecida pela coreografia, um dos pontos fortes de Rebeca Andrade é a dança, e ela já incluiu músicas da diva pop americana em suas séries de solo.

Atualmente, porém, o nome Rebeca Andrade é reconhecido mundialmente e não há apelidos para definir melhor a ginasta brasileira, que se tornou a maior medalhista do país em Jogos Olímpicos.

Rebeca conquistou três medalhas individuais e uma por equipes em 2024 (Foto: Marina Ziehe/COB)

Paixão pela música

Além de brilhar como atleta, Rebeca Andrade também impressionou os fãs com seu talento musical. A ginasta contou que cantava na igreja durante a infância e faz sucesso quando publica vídeos soltando a voz em suas redes sociais.

Ela já se apresentou em programas de TV, como o Altas Horas, da Globo, e o The Noite, do SBT e no início deste ano, se apresentou ao lado da cantora Iza, performando o hit ‘Dona de Mim’, durante o tradicional Baile da Vogue.

Saúde mental e psicologia

Com uma trajetória marcante de superação, Rebeca venceu três cirurgias no joelho e sempre destacou a importância da saúde mental para os atletas. Em seu discurso ao receber o Prêmio Laureus de Retorno do Ano, no final de abril, a ginasta fez questão de agradecer publicamente à psicóloga Aline Wolff, com quem trabalha há mais de 10 anos.

A relação de Rebeca Andrade com a área de saúde mental ainda vai além: desde 2022, ela cursa faculdade de psicologia, carreira que pode estar nos planos da ginasta para o futuro.

Feitos históricos e representatividade

A carreira de Rebeca Andrade é marcada por conquistas históricas. Em 2022, ela se tornou a segunda mulher negra a ser campeã mundial na ginástica, ao conquistar a medalha de ouro no individual geral, feito até então realizado apenas por Simone Biles.

Foi ao lado da americana, aliás, que Rebeca protagonizou uma das cenas mais simbólicas da história das Olimpíadas: em Paris, quando conquistou a medalha de ouro no solo, ela integrou o primeiro pódio da ginástica formado apenas por mulheres negras, junto com Biles (prata) e Jordan Chiles (bronze).