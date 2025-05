Lenda do judô quer ir à final da Champions: ‘Quero ir na mala’

Dono de cinco ouros olímpicos no judô, o francês Teddy Riner está de olho na decisão da Champions League. Atleta e torcedor do PSG, ele acompanhou a vitória da equipe parisiense sobre o Arsenal, na última quarta-feira (7), e publicou vídeo em suas redes sociais pedindo um lugar na final da maior competição do futebol europeu.

continua após a publicidade

➡️Bruno Fratus é nomeado embaixador do COI: ‘Nunca desista’

- Estamos no minuto 94, presidente. Por favor, por favor, por favor, eu quero estar na mala do time para torcer por eles. Somos um time: PSG Judô, PSG Futebol e PSG Handebol, eu quero estar no time - disse o atleta, se referindo ao presidente do clube, Nasser Al-Khelaifi.

Mais conhecido pelo futebol, o Paris Saint-Germain também tem equipes de handebol e judô. Teddy Riner está no clube da capital francesa desde 2017, quando o time de judô foi reativado. Em dezembro do ano passado, o astro francês foi campeão da Liga dos Campeões de Judô com o clube parisiense.

continua após a publicidade

Teddy Riner quer disputar mais uma edição de Olimpíadas (Foto: JEFF PACHOUD / AFP)

Lenda do judô

Aos 35 anos, Teddy Riner é pentacampeão olímpico, consagrado como o atleta mais premiado do judô na história. Nos Jogos de 2024, atuando em casa, ele foi campeão do pesado (+100kg) masculino, além de conquistar o ouro por equipes mistas. Ao todo, o francês soma cinco participações em Olimpíadas e sete medalhas.

No início deste ano, Teddy Riner passou por uma cirurgia no cotovelo direito e segue em preparação de olho nos Jogos de Los Angeles 2028. Em entrevista ao jornal francês L'Equipe, ele explicou que pretende fazer sua 'última dança' olímpica nos Estados Unidos, edição que marcaria sua sexta participação em Olimpíadas, vinte anos após sua estreia em Pequim (2008).

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

- Não haverá um depois, eu já terei atingido meu limite e aproveitado até a última gota. Três coisas me mantêm motivado: o desejo de reviver o que vivi de Tóquio a Paris, que eu gostei muito; o desejo de lutar por mais duas medalhas, cuja cor será definida à medida que avançarmos; e porque vivenciar os Jogos Olímpicos de Los Angeles será uma loucura! - declarou.