Rayssa Leal se classifica para às finais da SLS Tóquio 2024 em primeiro lugar

Rayssa Leal conseguiu a classificação para às finais da etapa de Tóquio da Liga Mundial de Skate (SLS), neste sábado (23). A brasileira liderou sua bateria para avançar a decisão de mais uma disputa de título nesta temporada.

A brasileira não teve uma vida fácil nesta classificatória. Rayssa sentiu o pé logo no início da bateria. Antes da última volta, estava em quarto lugar, com 20,1, podendo ficar de fora das finais. Com uma volta quase perfeita, alcançou um 8,1, com uma nota total de 28,8, Leal conseguiu a liderança e avançou para a final na capital japonesa.

Esta é a 18º final seguida da Rayssa Leal na SLS. A brasileira alcança a maior sequência de finais consecutivas da categoria, entre homens e mulheres. As finais em Tóquio serão realizadas ainda neste sábado (23), a partir das 5h45, com transmissão do sportv 3.

Títulos de Rayssa Leal

Rayssa Leal no STU Pro Tour Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca (Foto: Julio Detefon / Divulgação STU)

Mesmo bem nova, Rayssa Leal vem colecionando diversos títulos de expressão em sua carreira. Além do bronze em Paris e a prata em Tóquio, ela possui dois títulos mundiais, dois SLS Super Crown e dois ouros no X-Games.