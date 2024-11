STU São Paulo: onde assistir e programação completa

A última etapa do STU National 2024, o Super Finals, começa nesta sexta-feira (22) e vai até domingo (24), no Parque Cândido Portinari, em São Paulo. As semifinais e finais serão transmitidas ao vivo pelo Sportv e pelo canal do Tiktok da STU. A Final Park masculina também será transmitida pela TV Globo. ➡️Clique aqui para assistir na Sportv

Última etapa do STU National 2024, o Super Finals, começa nesta sexta-feira (22) e vai até domingo (24), no Parque Cândido Portinari, em São Paulo. (Foto: Julio Detefon/Divulgação STU)

Apenas os 12 melhores do ranking das modalidades Street e Park, tanto no feminino quanto no masculino, chegaram ao final da temporada e lutam pelo título de 2024. Isabelly Ávila, paulista de Itapetininga, ocupa a primeira posição na tabela e foi campeã de duas das quatro etapas até aqui, seguida de perto pela alagoana Carla Karolina.

O paulista Ivan Monteiro, que, assim como Isabelly, venceu duas etapas, tem 140 mil pontos no ranking e também é seguido de perto nessa corrida pelo título por Gabryel Aguilar, que aparece com 104.880 pontos.

Veja a programação completa do STU National (horário de Brasília)

QUINTA-FEIRA (21/11)

10h15 às 11h – Treino livre Paraskate Street

10h15 às 11h – Treino livre Park masculino

14h30 às 16h45 – Treino livre Street masculino

14h30 às 16h – Treino livre Park masculino

16h45 às 19h – Treino livre Street feminino

16h às 18h15 – Treino livre Park feminino

18h15 às 19h – Treino livre Paraskate Park



SEXTA-FEIRA (22/11)

10h15 às 11h – Treino livre Paraskate Street

10h15 às 11h – Treino livre Park feminino

14h30 às 16h45 – Treino livre Street feminino

14h30 às 16h – Treino livre Park feminino

16h45 às 19h – Treino livre Street masculino

16h às 18h15 – Treino livre Park masculino

18h15 às 19h – Treino livre Paraskate Park

SÁBADO (23/11)

9h às 10h – Treino livre Paraskate Park

9h às 10h – Treino livre Street feminino

10h às 11h45 – Semifinal Street feminino (ao vivo SporTV e TikTok STU)

10h às 11h45 – Treino livre Park feminino

11h45 às 13h30 – Semifinal Park feminino (ao vivo SporTV e TikTok STU)

13h15 às 14h45 – Treino livre Street masculino

13h45 às 14h45 – Final Paraskate Park (ao vivo TikTok STU)

14h45 às 16h30 – Semifinal Street masculino (ao vivo SporTV e TikTok STU)

14h45 às 16h30 – Treino livre Park masculino

16h30 às 18h15 – Semifinal Park masculino (ao vivo SporTV e TikTok STU)

16h30 às 17h30 – Treino livre Paraskate Street



DOMINGO (24/11)

9h40 às 10h30 – Treino livre Park masculino

10h às 11h – Treino livre Paraskate Street

10h30 às 11h25 – Final Park masculino (ao vivo TV Globo e TikTok STU)

11h às 11h40 – Treino livre Street masculino

13h às 14h – Treino livre Street feminino

14h10 às 15h – Final Paraskate Street (ao vivo TikTok STU)

15h às 15h55 – Final Street feminino (ao vivo SporTV e TikTok STU)

15h às 16h – Treino livre Park feminino

15h55 às 16h55 – Treino livre Street masculino

16h às 16h55 – Final Park feminino (ao vivo SporTV e TikTok STU)

16h55 às 17h50 – Final Street masculino (ao vivo SporTV e TikTok STU)

18h às 18h30 – PREMIAÇÃO

