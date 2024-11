Street League Skate: onde assistir e programação completa

A etapa em Tóquio do Street League Skate acontece neste sábado (23), a partir da meia-noite (horário de Brasília), no Ariake Arena, no Japão. O evento será transmitido pelo SporTV, as finais começam à 5h45 (masculino) e 7h15 (feminino). Esta é a última etapa antes da final mundial de skate street, que acontece dias 14 e 15 de dezembro em São Paulo. ➡️Clique aqui para assistir no Sportv

Felipe Gustavo campeão do Street League Skate masculino

Entre os participantes estão os japoneses Yuto Horigome (medalhista olímpico) e Coco Yoshizawa; os americanos Miles Silvas, Chris Joslin, Alex Midler, Dashawn Jordan, Braden Hoban, Jamie Foy e Manny Santiago; o australiano Shane O’Neill; o português Gustavo Ribeiro; o francês Vincent Milou; e o canadense Ryan Decenzo. Além dos brasileiros Giovanni Vianna, Felipe Gustavo, Kelvin Hoefler, Carlos Ribeiro e Filipe Mota.

A brasileira, Rayssa Leal, será a única mulher representante do Brasil e irá disputar com as medalhistas olímpicas Momiji Nishiya, Funa Nakayama e Liz Akama, além da campeã mundial Yumeka Oda; a australiana Chloe Covell; as americanas Paige Heynn e Mariah Duran; e a neerlandesa Roos Zwetsloot, também estarão presentes na competição.

Veja a programação completa do Street League Skate Tóquio (horários de Brasília)

Sexta-feira (22)

Meia-noite - 3h (Treino feminino)

3h- 5h (Treino masculino)



Sábado (23)

21h - 23h (Treino masculino)

23h - Meia-noite (Treino feminino)

Meia-noite - 5h15 (Rodada eliminatória feminina e masculina) - Transmissão SporTV 3

5h15 - 5h45 (Aquecimento para a final feminina)

5h45 - 7h (Final feminina) - Transmissão SporTV 2

7h - 7h15 (Aquecimento da final masculina)

7h15 - 8h30 (Final masculina) - Transmissão SporTV 2

