Rayssa Leal é campeã da etapa de Miami no SLS

É campeã! A skatista Rayssa Leal não poderia ter desejado uma estreia melhor na temporada 2025 da Street League Skateboarding (SLS). Realizada em Miami, nos Estados Unidos, neste sábado (3), a brasileira de 17 anos somou 32,1 pontos no geral e garantiu o 13º título em etapas de liga na sua trajetória. Na sua 20ª final, a maranhense ficou na frente da australiana Chloe Covell, com 24 pontos, e da japonesa Coco Yoshizawa - campeã nas Olimpíadas de Paris, em 2024 -, que fechou o pódio com 22,7.

Pelo masculino, o brasileiro Felipe Gustavo conquistou o bronze após disputa acirradíssima: ficou a um décimo da prata e a apenas dois décimos do ouro. O também brasileiro Giovanni Vianna competiu e garantiu a 5ª colocação.

Rayssa Leal comemora o título do SLS Miami 2025 com a torcida (Créditos: Reprodução/SLS)

🛹 Como foi a final de Rayssa Leal?

A formato da final contou com duas voltas de 45 segundos cada e cinco tentativas de manobras para cada participante. O maior nome do skate brasileiro começou a disputa errando sua primeira volta, o que lhe rendeu apenas 2,8 pontos. Na segunda, porém, se recuperou e garantiu um 7,5. A liderança provisória, no entanto, ficou com a australiana Covell, que fez a melhor volta e recebeu um 7,9.

Mas foi na segunda parte, a das manobras, que Rayssa brilhou mais. Na primeira tentativa, ela conseguiu um 7,6, o que ainda a manteve na segunda colocação, pois Covell cravou um 8,6. Na segunda e na terceira manobra, a brasileira garantiu um 8,4 e um 8,6 - com um flip board slide de back -, o que foi o suficiente para jogá-la na liderança da etapa. Na penúltima tentativa, Leal arriscou e errou - assim como Covell e a japonesa Momiji Nishiya, que chegou a assumir a vice-liderança após receber um 9, a maior nota do dia. Com isso, Rayssa fez a sua última tentativa já com o título garantido, pois nenhuma concorrente faria nota suficiente para ultrapassar a sua somatória de 32,1.

🏆 Classificação final do SLS Miami 2025

Confira como ficou a etapa de Miami do SLS 2025, a primeira da temporada:

🥇 Rayssa Leal (BRA): 32,1 pontos

🥈 Chloe Covell (AUS): 24 pontos

🥉 Coco Yoshizawa (JAP): 22,7 pontos

4º lugar: Momiji Nishiya (JAP): 15,3 pontos

5° lugar: Yumeka Oda (JAP): 13,5 pontos

6° lugar: Funa Nakayama (JAP): 5,8 pontos

Rayssa Leal em ação na etapa de Miami do SLS 2025 (Créditos: Reprodução/SLS)

📆 O que vem por aí para Rayssa Leal?

A próxima etapa da SLS 2025 acontecerá em Los Angeles, nos Estados Unidos, no início de agosto. Enquanto isso, Rayssa continua seus treinamentos no Brasil, seguindo, também, sua preparação para o ciclo olímpico de Los Angeles 2028.

🟢🟡 Brasil no pódio em dose dupla

Além de Rayssa Leal, o brasileiro Felipe Gustavo fez história e garantiu o bronze nas disputas do masculino. Após errar suas duas voltas e a primeira manobra, o skatista acertou as quatro tentativas restantes e somou 36,5 pontos, superando o japonês Sora Shirai, com 27,7 pontos, e ficando a um décimo do segundo colocado e a apenas dois décimos do campeão da etapa. O Brasil também foi representado na final por Giovanni Vianna, que ficou na 5ª colocação. Veja o resultado acirradíssimo:

🥇 Nyjah Huston (EUA): 36, pontos

🥈 Gustavo Ribeiro (POR): 36,7 pontos

🥉 Felipe Gustavo (BRA): 36,5 pontos

4º lugar: Sora Shirai: 27,7 pontos

5° lugar: Giovanni Vianna (BRA): 27,2

6° lugar: Kairi Netsuke (JAP): 18,2