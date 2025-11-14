Nesta sexta-feira (14), a etapa carioca do STU Pro Tour teve a definição dos atletas classificados para a semifinal do street. No feminino, que acontece em etapa única, oito brasileiras foram às semi. No masculino, cinco brasileiros conseguiram vaga na repescagem. As semifinais começam neste sábado, a partir das 13h55 (de Brasília).

continua após a publicidade

➡️ VÍDEO: Rayssa Leal se classifica no STU Pro do Rio e repete 'rivalidade' de 2024

Nesta sexta-feira, as maiores notas vieram dos skatistas brasileiros. Chloe Covell superou Rayssa Leal e marcou 84.92. Já no masculino, o argentino Mauro Iglesias fez 80.04 na repescagem.

Rayssa Leal no STU Pro Tour do Rio (Foto: Kauhan Fiaux / Lance!)

Os brasileiros classificados de hoje no street masculino se juntam a Carlos Ribeiro, Ivan Monteiro, Marcelo Batista, Giovanni Vianna e João L. Alves na semifinal.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

Resultados do dia no STU Pro Tour do Rio

STREET FEMININO

BATERIA 1

1ª – Daniela Terol (ESP) – 69,71 (classificada)

2ª – Átali Mendes (BRA) – 34,73 (classificada)

3ª – Vitória Mendonça (BRA) – 31,83 (classificada)

4ª – Christine Cottam (USA) – 29,51 (eliminada)

BATERIA 2

1ª – Maria Lúcia (BRA) – 67,18 (classificada)

2ª – Kylie Frank (USA) – 59,29 (classificada)

3ª – Pamela Rosa (BRA) – 46,69 (classificada)

4ª – Maria Almeida (BRA) – 43,35 (eliminada)

continua após a publicidade

BATERIA 3

1ª – Rayssa Leal (BRA) – 77,15 (classificada)

2ª – Keet Oldenbeuving (HOL) – 56,48 (classificada)

3ª – Kayna Abel (BRA) – 25,78 (classificada)

4ª – Aldana Bertran (ARG) – 17,81 (eliminada)

BATERIA 4

1ª – Chloe Covell (AUS) – 84,92 (classificada)

2ª – Gabi Mazetto (BRA) – 63,09 (classificada)

3ª – Isabelly Ávila (BRA) – 56,63 (classificada)

4ª – Carla Karolina (BRA) – 42,92 (eliminada)

STREET MASCULINO

BATERIA 1

1º – Lucas Rabelo (BRA) – 57,61 (classificado)

2º – Bruno Melão (BRA) – 52,29 (classificado)

3º – Dominick Walker (USA) – 47,80 (eliminado)

4º – Carlos Iqui (BRA) – 16,37 (eliminado)

BATERIA 2

1º – Mauro Iglesias (ARG) – 80,94 (classificado)

2º – Gabryel Aguilar (BRA) – 74,18 (classificado)

3º – Cordano Russell (CAN) – 73,08 (eliminado)

4º – Adriel Parmisano (ARG) – 33,17 (eliminado)

BATERIA 3

1º – Wallace Gabriel (BRA) – 76,18 (classificado)

2º – Matheus Mendes (BRA) – 65,24 (classificado)

3º – Vinícius Costa (BRA) – 61,82 (eliminado)

4º – Ismael Henrique (BRA) – 48,55 (eliminado)