Brasileiros vão em peso para semifinal street do STU Pro Tour do Rio
Maiores notas da pista foram de estrangeiros
Nesta sexta-feira (14), a etapa carioca do STU Pro Tour teve a definição dos atletas classificados para a semifinal do street. No feminino, que acontece em etapa única, oito brasileiras foram às semi. No masculino, cinco brasileiros conseguiram vaga na repescagem. As semifinais começam neste sábado, a partir das 13h55 (de Brasília).
Nesta sexta-feira, as maiores notas vieram dos skatistas brasileiros. Chloe Covell superou Rayssa Leal e marcou 84.92. Já no masculino, o argentino Mauro Iglesias fez 80.04 na repescagem.
Os brasileiros classificados de hoje no street masculino se juntam a Carlos Ribeiro, Ivan Monteiro, Marcelo Batista, Giovanni Vianna e João L. Alves na semifinal.
Resultados do dia no STU Pro Tour do Rio
STREET FEMININO
BATERIA 1
1ª – Daniela Terol (ESP) – 69,71 (classificada)
2ª – Átali Mendes (BRA) – 34,73 (classificada)
3ª – Vitória Mendonça (BRA) – 31,83 (classificada)
4ª – Christine Cottam (USA) – 29,51 (eliminada)
BATERIA 2
1ª – Maria Lúcia (BRA) – 67,18 (classificada)
2ª – Kylie Frank (USA) – 59,29 (classificada)
3ª – Pamela Rosa (BRA) – 46,69 (classificada)
4ª – Maria Almeida (BRA) – 43,35 (eliminada)
BATERIA 3
1ª – Rayssa Leal (BRA) – 77,15 (classificada)
2ª – Keet Oldenbeuving (HOL) – 56,48 (classificada)
3ª – Kayna Abel (BRA) – 25,78 (classificada)
4ª – Aldana Bertran (ARG) – 17,81 (eliminada)
BATERIA 4
1ª – Chloe Covell (AUS) – 84,92 (classificada)
2ª – Gabi Mazetto (BRA) – 63,09 (classificada)
3ª – Isabelly Ávila (BRA) – 56,63 (classificada)
4ª – Carla Karolina (BRA) – 42,92 (eliminada)
STREET MASCULINO
BATERIA 1
1º – Lucas Rabelo (BRA) – 57,61 (classificado)
2º – Bruno Melão (BRA) – 52,29 (classificado)
3º – Dominick Walker (USA) – 47,80 (eliminado)
4º – Carlos Iqui (BRA) – 16,37 (eliminado)
BATERIA 2
1º – Mauro Iglesias (ARG) – 80,94 (classificado)
2º – Gabryel Aguilar (BRA) – 74,18 (classificado)
3º – Cordano Russell (CAN) – 73,08 (eliminado)
4º – Adriel Parmisano (ARG) – 33,17 (eliminado)
BATERIA 3
1º – Wallace Gabriel (BRA) – 76,18 (classificado)
2º – Matheus Mendes (BRA) – 65,24 (classificado)
3º – Vinícius Costa (BRA) – 61,82 (eliminado)
4º – Ismael Henrique (BRA) – 48,55 (eliminado)
