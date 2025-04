Em preparação para disputa do SLS em Miami, no dia 3 de maio, Rayssa Leal apareceu em suas redes sociais praticando manobras. A primeira etapa da Street League Skateboarding (SLS), a liga mundial de skate, será sediada no Watsco Center.

Rayssa já escreveu seu nome na história da SLS. No ano passado, após confirmar o título em São Paulo, se tornou a primeira tricampeã, com as conquistas consecutivas em 2022, 2023 e 2024. A temporada da maranhense também foi marcada pelo bronze olímpico nos Jogos de Paris.

O ano de 2025 de Rayssa Leal também começou vencedor. No mês passado, ela foi a campeã da etapa de Porto Alegre do STU, o Circuito Internacional de Skate. A competição conta com cinco etapas ao redor do mundo.

Rayssa Leal faturou o título do STU em Porto Alegre (Foto: Divulgação/STU)

Super Crown em São Paulo

Pela terceira vez consecutiva, o Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, será o palco do Super Crown, a decisão da liga mundial de skate. A final da SLS acontecerá nos dias 6 e 7 de dezembro.

O calendário deste ano conta com sete etapas ao todo, sendo três em arenas. Além da etapa de Miami e da decisão em São Paulo, o Stade Roland Garros, em Paris, também será sede da SLS, em outubro. Ainda haverá quatro rodadas Spot Takeovers, com formato e local a definir.