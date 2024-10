Rayssa Leal celebra vaga na final do STU Rio de Janeiro e elogia ‘nível absurdo’

Rayssa Leal se apresentou muito bem na semifinal do street feminino no STU Rio de Janeiro, na Praça Duó, neste sábado (19), e garantiu vaga na decisão sem sustos. A brasileira liderou a segunda bateria com nota 83.86, a maior do dia. A skatista, que disputa a final já neste domingo (20), contou detalhes da performance e elogiou a pista da capital carioca.

- Consegui sim dar tudo que eu tinha imaginado. Tem algumas manobras que a gente montou na hora, igual à que eu acabei errando na terceira volta. Mas é isso, eu estou muito acostumada, é uma pista muito boa para mim, eu me sinto muito bem. E eu ando aqui desde 2018, quando o STU estreou no Rio - comentou a Fadinha.

A competição ainda conta com grandes skatistas do resto do mundo. Uma das maiores adversárias de Rayssa nos principais torneios globais, a australiana Chloe Covell competiu na mesma bateria que a brasileira e terminou na segunda posição, com 81.02. A presença de outras estrelas é motivo de celebração para a Fadinha, que elogiou o nível do STU Rio:

- O nível está muito alto, a gente viu uma semifinal da segunda bateria muito alta. A Chloe (Covell) e todas as meninas puxando um nível absurdo, então competir aqui no Brasil com elas é inacreditável.

Rayssa Leal é tricampeã do STU Rio de Janeiro, uma das etapas desta liga nacional. A competição pretende se expandir a nível global no próximo ano, ideia apoiada pela skatista.

- Eu gosto bastante do STU, é um dos meus campeonatos favoritos. E também ter ao redor do mundo, para a gente conhecer outras culturas, vai ser bem irado - opinou.

Quem Rayssa Leal vai enfrentar na final do STU Rio de Janeiro?

Veja o resultado da semifinal do skate street feminino.

BATERIA 1

Miyuu Ito - 82.18 ✅

Daniela Terol - 73.70 ✅

Maria Almeida - 67.46

Giovana Dias - 46.55

BATERIA 2

Rayssa Leal - 83.86 ✅

Chloe Covell - 81.02 ✅

Keet Oldenbeuving - 58.27

Margielyn Didal - 41.29

BATERIA 3

Pamela Rosa - 70.89 ✅

Isabelly Avila - 63.44 ✅

Ariadne Souza - 63.31

Marina Gabriela - 44.68