Treinador de Ramon Dino vence o Arnold Ohio e alfineta brasileiros

O treinador de Ramon Dino, Chris Aceto, venceu o Arnold Classic Ohio na categoria open com Derek Lunsford. O norte-americano bateu o atual campeão do Mr Olympia, Samson Dauda, neste sábado (1). Derek começou os trabalhos de preparação com Aceto recentemente.

Além de Aceto, o brasileiro Fabrício Pacholok também faz parte da equipe de Derek. Coincidentemente, Pacho também se tornou treinador de Dino. Pacholok e Aceto farão parceira com ambos atletas. A vitória dos dois em conjunto em um show do tamanho do Arnold Classic animou os fãs de fisiculturimos no Brasil, que criaram expectativa para o Olympia desse ano com Ramon.

A euforia brasileira com a vitória de Derek fez Aceto aproveitar o momento para cutucar os torcedores do país. Isso porque o preparador foi muito criticado por conta da condição apresentada por Dino no Mr Olympia de 2024. Ramon chegou a suar nos confrontos da competição e viu suas chances de título passarem longe.

Fãs de Ramon Dino x Chris Aceto

O resultado gerou uma insatisfação dos fãs de Ramon que, procurando culpados, apontaram para seus treinadores. Além de Chris Aceto, Filipe Faixa Preta, que já não faz mais parte da equipe de Ramon, também foi criticado. A situação, proém gerou uma troca de farpas nas redes sociais. Aceto não ficou contente com as críticas e teve embate com influenciadores e fãs, na época.

Apesar de Ramon ter mantido Chris no comando de suas preparações, a mágoa não ficou para trás. Com a vitória de Derek e a alegria dos fãs com Pacholok, Aceto aproveitou para alfinetar os fãs de fisiculturismo no Brasil. Em postagem no Instagram de Fabrício Pacholok, o norte-americano comentou:

- Agora o Brasil gosta de mim de novo. Obrigado (emoji de homem com amão no rosto).