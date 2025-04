Um dos maiores nomes do fisiculturismo mundial na atualidade, Ramon Dino, em entrevista exclusiva ao Lance!, contou um pouco sobre as suas experiências com o Mr. Olympia de 2023 e atual campeão do Arnold Classic, Derek Lunsford. O atleta classic physique voltou aos Estados Unidos recentemente, para dar continuidade a sua preparação para o Mr. Olympia de 2025. Essa é a segunda vez que o brasileiro se prepara ao lado do americano, em Tampa, na Flórida, sob os cuidados do treinador Fabrício Pacholok. Veja o trecho da entrevista acima.

Ramon Dino relembrou o seu primeiro camp com Derek e Pacholok, no Centro de treinamentos do americano, em Tampa, na Flórida. O brasileiro foi enfático ao dizer o que mais o surpreendeu durantes os treinamentos com Lunsford.

- Cara, a primeira vez que eu vim, o que mais me chamou a atenção foi que, em finalização, todo atleta fica muito indisposto para algumas coisas, pelo cansaço, pela fome, mas ele estava muito disposto. Ele estava muito contente com a nossa chegada e muito motivado também nos treinos. Ele se entregou muito, não que ele não se entregasse sempre, mas por eu nunca ter visto aquilo, eu achei um diferencial dele, dando o seu 100% em todos os treinos, eu achei muito legal e muito motivador - declarou Ramon Dino.

Na busca pelo trono da classic physique, Ramon vê em Derek, uma inspiração para a conquista do título da classic physique. O brasileiro comentou que seu foco durante uma finalização, foi uma virada de chave no seu "mindset de campeão".

- Cara, é mais a forma com que ele trabalha, com que ele leva a vida dele, sabe. Ele é muito família, e eu me identifiquei muito com ele nesses fatores. Como eu te falei, o cansaço não era nada para ele, era como se ele tivesse 100% em tudo e aquilo ali, para mim, foi uma virada de chave, porque em finalização, eu fico muito quebrado, mas eu vi que tem como a gente estar 100% entregue ao game, sabe, assim como ele ficou. É isso que eu vou levar para minha preparação desse ano. Na finaleira, a gente vai estar junto, com certeza. Vou tentar absorver o máximo que ele tem de ensinamento e de mindset - finalizou Ramon Dino.

